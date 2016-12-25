جريزمان لجماهير الاتحاد :”نتقابل في الجوهرة”

محمود أحمد (صدى):
نشر نادي اتليتكو مدريد مقطع فيديو للاعب الفريق الفرنسي انطوان جريزمان يحدث من خلالها لجماهير الاتحاد قبل لقاء الفريقين علي ملعب الجوهرة في احتفالية العميد بمناسبة 90 عام على تاريخ النادي.
نشر نادي اتليتكو مدريد مقطع فيديو للاعب الفريق الفرنسي انطوان جريزمان يحدث من خلالها لجماهير الاتحاد قبل لقاء الفريقين علي ملعب الجوهرة في احتفالية العميد بمناسبة 90 عام على تاريخ النادي.
وقال جريزمان خلال مقطع الفيديو الذي نشر علي حساب النادي بـ”تويتر” :” نتقابل في الجوهرة يوم 30 ديسمبر”.
وذكر النادي المدريدي أن اللاعب الدولي الفرنسي متحمس للغاية للقاء الاتحاد.
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والله لو يدرون أنكم متجحفلين مرتين كان ردو ( قيمة المباره لكم ) وأعتذرو من اللقاء بسس أشوى
أنهم خواجات ما يدرون والله الله باللعب الزين وقت المباره تراه وديه نظام أفوز ولا أخرب اللعب ما نبيها
كاس اسياء + ثلاث نقاط دوري < أخذ حقه بدق أخشوم الفيفا هع
وطني حتى النخاع