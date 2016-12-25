الإعصار “نوك تن” يضرب وسط الفلبين ويقطع التيار الكهربي

مانيلا (صدى):

قال مسؤولو الأرصاد وتقارير إذاعية إن الإعصار “نوك تن” ضرب وسط الفلبين في وقت متأخر من مساء اليوم الأحد مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة مما تسبب في قطع التيار الكهربائي لكن لم ترد تقارير على الفور عن وقوع قتلى أو مصابين.

وازدادت السرعة القصوى للرياح المصاحبة للإعصار وسجلت 185 كيلومترا في الساعة وبلغت 255 كيلومترا في الساعة عندما وصل الإعصار للبر فوق مقاطعة كاتانديوانس التي صدر فيها أعلى تحذير من عاصفة في شبه جزيرة بيكول مساء اليوم الأحد.

وقال مكتب الأرصاد إن الإعصار وصل إلى البر في منطقة ثانية فوق مقاطعة كامارينز سور ثم ضعفت قوته قليلا وبلغت سرعة الرياح 175 كيلومترا في الساعة لكنه كان مصحوبا أيضا بهبات عاصفة تصل فيها سرعة الرياح أحيانا إلى 290 كيلومترا في الساعة.

وقال ميجل لويس فيلافورتي حاكم مقاطعة كامارينز سور على حسابه على انستجرام “نواصل الصلاة لكننا نتحلى بالتفاؤل والحذر. انقطع التيار الكهربائي في الكثير من الأماكن بالفعل.”

وذكرت تقارير إذاعية أن خطوط الاتصالات قطعت في بعض المناطق.

وفر نحو 218 الف شخص إلى مراكز إجلاء بعد أن حذرت السلطات من أمواج عالية وفيضانات بسبب العاصفة في القرى الساحلية والمناطق المنخفضة.

وقال خبراء الأرصاد إن نوك-تن قد يصل إلى مناطق أخرى في الفلبين في وقت مبكر من غد الاثنين أثناء تحركه غربا بسرعة 20 كيلومترا في الساعة وهو أسرع من وتيرة تحركه من قبل التي بلغت 15 كيلومترا في الساعة.

وعُلقت المواصلات البحرية والجوية والبرية في بعض المناطق مما أدى إلى عرقلة خطط آلاف المتوجهين إلى قراهم ومدنهم للاحتفال بالأعياد.

وفي 2013 قتل أكثر من ستة آلاف شخص وتعرض نحو 200 ألف منزل للدمار بسبب الإعصار هايان الذي كان أقوى عاصفة على الإطلاق تضرب الأراضي الفلبينية.

وتشهد الفلبين حوالي 20 إعصارا كبيرا سنويا. ومنذ عام 1948اجتاحت سبعة أعاصير على الأقل البلاد خلال فترة الميلاد.