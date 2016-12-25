“أموال القاصرين” تناقش إعداد الميزانية السنوية .. و اعتماد 20 مشروعاً في الميزانية الجديدة

عادل الحربي (صدى):

تطرق الاجتماع الشهري لرئيس هيئة الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم مع مساعدي الرئيس ومديري الإدارات لعدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

و تحدث في بداية الاجتماع فيصل الخليفة عن إعداد ميزانية الهيئة السنوية، والأبواب التي وزعت عليها، إلى جانب تخصيص ميزانية لـ 20 مشروعاً من مشروعات الخطة الاستراتيجية للهيئة لهذا العام.

وناقش الموضوع الثاني سرعة تسليم البيانات والمعلومات الخاصة بالتقرير السنوي، والطلب من الادارات إبداء الرأي حيال وثيقة إنجاز، والتي يتم من خلالها إنجاز المعاملات بشكل سريع، وضرورة ألا تتأخر؛ والذي يتراوح بين ساعات معدودة وثلاثة أيام لكل معاملة حسب أهميتها، واعتماد البريد الإلكتروني بين جميع مسؤولي الهيئة كوسيلة تواصل رسمية داخل الهيئة.