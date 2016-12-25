شرطة العاصمة المقدسة تطيح بأحد المتورطين في بيع أجهزة كشف «ساهر»

نايف السالم (صدى):

نجح رجال الأمن بالعاصمة المقدسة في الإطاحة بأحد المتورطين في بيع أجهزة كاشفة للرصد الآلي “ساهر”، وتنبه السائق بوجود جهاز الرصد الآلي عن بُعد ليخفف سرعته.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد الدكتور عاطي القرشي، أن مرور العاصمة المقدسة تلقى بلاغا عن وجود شخص يبيع تلك الأجهزة، ورصد له رجال المرور.

وتمكن قسم البحث والتحري من ضبطه، وعثر بحوزته على جهازين، وتم التحفظ عليه وما ضبط بحوزته، وجرى تسليمه لمركز شرطة التنعيم؛ تمهيداً لإحالته لجهة الاختصاص.