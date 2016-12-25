شرطة العاصمة المقدسة تطيح بأحد المتورطين في بيع أجهزة كشف «ساهر»

شرطة العاصمة المقدسة تطيح بأحد المتورطين في بيع أجهزة كشف «ساهر»
نايف السالم (صدى):

نجح رجال الأمن بالعاصمة المقدسة في الإطاحة بأحد المتورطين في بيع أجهزة كاشفة للرصد الآلي “ساهر”، وتنبه السائق بوجود جهاز الرصد الآلي عن بُعد ليخفف سرعته.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد الدكتور عاطي القرشي، أن مرور العاصمة المقدسة تلقى بلاغا عن وجود شخص يبيع تلك الأجهزة، ورصد له رجال المرور.

وتمكن قسم البحث والتحري من ضبطه، وعثر بحوزته على جهازين، وتم التحفظ عليه وما ضبط بحوزته، وجرى تسليمه لمركز شرطة التنعيم؛ تمهيداً لإحالته لجهة الاختصاص.




4 تعليقات


  1. 🌟نوال [ عدد التعليقات: 9865 ] 25/12/2016 في
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    1

    وتنبه السائق بوجود جهاز الرصد الآلي عن بُعد ليخفف سرعته.طيب ليش زعلانين هذا هو خفف سرعتة والا الشغلة صيد عشان المخالفة بس

  2. احمد [ عدد التعليقات: 432 ] 25/12/2016 في
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    2

    زعلانين لانه بيقطع رزقهم حراميه عيني عينك وزعلانين
    وصاحب الجهاز متورط المسكين اما هم لاعادي ماتورطو برميل ساهر يدخل يومي 5 مليون من جيوب الضعوف هاذا حلال ام غيرهم حرام

  3. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11267 ] 25/12/2016 في
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    3

    طيب وليش الزعل ما انتم. حطيتم كاميرتين من الامام والخلف يعني صايدينه مقبل او مدبر مدري. تحسبو ن الناس يسيرون على وراهم

  4. مطـــــــر الاســـــــود [ عدد التعليقات: 1184 ] 25/12/2016 في
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    4

    اضحكتني وقد كنت باكيا , هناك برنامج يتم تنزيله عن طريق الانترنت مع خرائط للمنطقة ويظهر لك مواقع كل الكمرات الثابته والمتحركة يعني لم تصنعو شيئا


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