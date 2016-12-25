استبعاد نواف العابد من لقاء الهلال والنصر

محمود احمد (صدى):

استبعد رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال لاعب الفريق نواف العبد من قائمة لاعبيه لمواجهة النصر غدا الأثنين في لقاء نصف نهائي كأس ولي العهد.

وجاء استبعاد العابد لعدم جاهزيته لخوض اللقاء بسبب الإصابة حيث خاض تدريبات تأهيلية.

وسيفقد الهلال ايضا خدمات البرازيلي إدواردو بسبب عقوبة الإيقاف لاربع مباريات.