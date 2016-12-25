استبعاد نواف العابد من لقاء الهلال والنصر

محمود احمد (صدى):
استبعد رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال لاعب الفريق نواف العبد من قائمة لاعبيه لمواجهة النصر غدا الأثنين في لقاء نصف نهائي كأس ولي العهد.
استبعد رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال لاعب الفريق نواف العبد من قائمة لاعبيه لمواجهة النصر غدا الأثنين في لقاء نصف نهائي كأس ولي العهد.
وجاء استبعاد العابد لعدم جاهزيته لخوض اللقاء بسبب الإصابة حيث خاض تدريبات تأهيلية.
وسيفقد الهلال ايضا خدمات البرازيلي إدواردو بسبب عقوبة الإيقاف لاربع مباريات.
3 تعليقات
نقص الهلال ( بالكيلو ) ياسر القحطاني .. أدواردو .. ونواف العابد .. عبدالله الزوري
عزالله رحنا غلطه أهم شي لا يطيرون خمستنا الحفاظ عليها مطلب مهما كانت نتيجة المباره
مدام العاهه سالم الدوسري أساسي عزالله جبنا العيد من بدري ما فيه صانع لعب من لمسه
يخلقلنا هجمه خطيره كلهم يهابدون بالوسط أول مره أتخوف من مبارة الهلال والنصر ! أذا فاز
النصر .. على الهلال عز الله اني ببيع من طلياني وذبايحي وعزالله كسبنا رزق حلال .. وأذا فاز
فريقنا الهلال .. الأوضاع كالعاده هاديه وفرحه أبو خمس دقايق وونسا الفوز .. ونفكر بالجاي .
وطني حتى النخاع
ي الزعيم ترى النصر عنده غيابات بالجمله الكلام على شغل وتكتيك المدرب أسماء لاعبين لا تقدم ولاتؤخر أهم شيء توظيف المدرب للاعبين.
رح ارقد بس منت حق كوره