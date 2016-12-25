بالفيديو.. «المجاردة» تحتفل بأكبر إناء عسل طبيعي في الشرق الأوسط

محمد طحيطح (صدى):

احتفل أهالي المجاردة بأكبر إناء عسل طبيعي في الشرق الأوسط، والذي يقدر ثمنه بـ 500 ألف ريال، بعد أن وصل وزنه إلى أكثر من 1200 كيلو.

جاء ذلك ضمن فعاليات مهرجان المجاردة الخامس بمنطقة عسير، والذي يشهد إقبالاً كبيرًا، تمثل في عرض وبيع عددٍ من أواني العسل القياسية بمبالغ مالية كبيرة.

وأوضح محافظ المجاردة عبدالله الرعيني، أهمية المهرجان ودوره في تعريف الزوار بما تمتلكه المحافظة من مقومات للسياحة، من ‏جمال الطبيعة وتنوعها، ما أسهم في إنتاج العسل الطبيعي على مدار العام وتزايد ‏أعداد النحالين.‏

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