بالفيديو.. «المجاردة» تحتفل بأكبر إناء عسل طبيعي في الشرق الأوسط

محمد طحيطح (صدى):
احتفل أهالي المجاردة بأكبر إناء عسل طبيعي في الشرق الأوسط، والذي يقدر ثمنه بـ 500 ألف ريال، بعد أن وصل وزنه إلى أكثر من 1200 كيلو.
جاء ذلك ضمن فعاليات مهرجان المجاردة الخامس بمنطقة عسير، والذي يشهد إقبالاً كبيرًا، تمثل في عرض وبيع عددٍ من أواني العسل القياسية بمبالغ مالية كبيرة.
وأوضح محافظ المجاردة عبدالله الرعيني، أهمية المهرجان ودوره في تعريف الزوار بما تمتلكه المحافظة من مقومات للسياحة، من جمال الطبيعة وتنوعها، ما أسهم في إنتاج العسل الطبيعي على مدار العام وتزايد أعداد النحالين.
https://
7 تعليقات
وين موسوعة جينيس عنكم
مافيه بعد العسل الجنوبي 🖒
كل سنة اشتري ٥ كيلو من رجال في الباحة ثقة وبسعر منافس الله يبارك له في حلاله ويوسع رزقه رجل قنوع جدا ولا له ب الطمع والجشع زي الباقين والله يهدي كل خبل وخبلى آمين
تهامه قحطان وفيفا ..ورجال المع .الباحه ..عسلهم جيد ..الحمد لله .
يا وهم الرجل من فين من الباحه وكيف يوصل عن طريق الشحن يرسل لك والى كيف
كله سكرماعاد طلع العسل الاصلي 0
هلا اختي الغاليه المحرومة
والله ياخوتس مدري وين ب الباحة بس اللي اعرفه انه من الباحة هو شمراني ولكن رجل محترم جدا وطيب وأسعاره رمزيه ويوصل عن طريق سمسا فيدكس سابقا ب ٥٠ ريال فقط لجميع مناطق المملكة والعسل عسل سدر جبلي اصلي انا عرفته عن طريق موقع حراج اذا تعرفينه وشفت عرضه وناس واجد مقيمينه في الموقع ع جودة العسل والنظافة والخدمة انا ياخذ ٤٨ ساعة ويوصل لي
طبعا ي المحرومة هو يوصل مجانا في الباحة وسعره ماتصدقين ٥ كيلو شريته ب ١٠٠٠ و٥٠ للتوصيل
انا في البدايه ترددت يوم شفت السعر قلت يمكن مو. اصلي لكن شفت اللي تعاملوا معه واجد والرجل يحلف انه اصلي ومن مناحله الخاصة اعتقد في رجال المع وحنا عندنا ب الشرقيه ناس نصابين والله ي المحرومة يبيعونه ب ٤٥٠ الكيلو
ادخلي الموقع اللي ذكرته وابحثي عن العسل وبتلقين اسمه ابوصالح