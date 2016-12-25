اعادة تفتيش طائرة تونسية تحسبًا من عمل إرهابي

تونس (صدى):

قام الأمن التونسي اليوم بإعادة تفتيش طائرة الخطوط الجوية التونسية المتوجهة إلى برشلونة بعد صعود الركاب تحسبًا من عمل إرهابي دون أن يعثر على شيء.

وجاء في بيان للداخلية التونسية أن قواتها قامت بإعادة تفتيش الطائرة وحمولتها بشكل دقيق إثر بلاغ تلقته أجهزتها تقول بأن فتاة من بين الركاب تعتزم القيام بعمل إرهابي .

وقامت القوات الأمنية بعد ذلك بإنزال الفتاة لمتابعة التحقيق معها فيما أقلعت الطائرة نحو وجهتها .