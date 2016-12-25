تركيا تدفع بدبابات ومدفعية للمناطق القريبة من الحدود السورية

انقرة (صدى):

دفعت السلطات التركية بدبابات وعربات نقل عسكرية ونحو 10 قطع مدفعية إلى حدوها مع سوريا في منطقتي أوغوزلي وكركميش، جنوب شرقي البلاد في محاولة لاستعادة معقل من تنظيم داعش الإرهابي في سوريا.

وذكرت وكالة الأناضول التركية أن الانتشار الجديد يأتى في وقت تضيق القوات التركية في سوريا الخناق على مدينة الباب، معقل داعش في شمال سوريا، والتي يحاول مقاتلون سوريون معارضون بدعم من الجيش التركي السيطرة عليها رغم تكبدهم خسائر كبيرة.

ولقي 16 جنديا تركيا مصرعهم في المدينة، الأربعاء، وهو اليوم الأكثر دموية للجيش التركي منذ العملية التي بدأها في أغسطس، عبر الحدود مستهدفا متشددي داعش والمقاتلين الاكراد.

وأكد الجيش التركي، أنه قتل، الأحد، 12 مقاتلا من داعش، في حصيلة لم يتسن التحقق منها من مصدر مستقل، وفق ما نقلت رويترز.

من ناحيته، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت، إن العملية العسكرية في مدينة الباب أوشكت على الانتهاء.

وأضاف أن القوات التركية ستتجه لاحقا إلى مدينة منبج شرقا، حيث ترابط وحدات حماية الشعب الكردي المدعومة من واشنطن والتي تحارب بدورها تنظيم داعش.