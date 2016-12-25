من خلال إدارة شؤون المرأة .. فرع عمل وتنمية الرياض يشارك في معرض ” النزاهة في عيون المجتمع “

عادل الحربي (صدى):

شاركت ادارة شؤون المرأة بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض في معرض : ” النزاهة في عيون المجتمع ” الذي اقيم نهاية الاسبوع الماضي في البهو الرئيس بجامعة الملك سعود للطالبات والذي يهدف الى توعية الطالبات بالنزاهة في كافة المجالات والتخصصات ، ولرفع مستوى الوعي بدور المسؤولية الاجتماعية في محاربة اشكال الفساد ، وتنمية الرقابة الذاتية لدى الطالبات والمجتمع، وتحصين المجتمع من آفة الفساد وتبيان مخاطره وآثاره .

وذكرت مدير ادارة شؤون المرأة بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مها المزيد أن الادارة لديها العديد من المبادرات والإجراءات التي تعزز مبادئ العدالة والشفافية والإنصاف والمساواة من اجل تحقيق الأهداف الوطنية والمجتمعية في مكافحة الفساد.

وقدمت المشرفة على نادي نزاهة ريم الفليج شكرها وتقديرها لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض لمشاركته في المعرض .