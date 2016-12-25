جامعة «نيو هيفن» تكشف أسباب رفض رئيسها مصافحة طالب خليجي

واشنطن (صدى):

كشفت جامعة نيو هيفن الأمريكية الأسباب التى دفعت رئيسها ستيفن كابلان إلى عدم مصافحة طالب من دولة خليجية، خلال حفل تخرج الطلبة السنوي.

وقالت الجامعة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، إن كابلان لم يصافح أيا من الطلاب وعددهم نحو 300 خلال حفل التخرج.

وأوضحت التغريدة أنه جرى الإعلان قبل قراءة أسماء الخريجين بأن رئيس الجامعة نُصح من قبل مسؤولي الصحة في الجامعة بألا يصافح أيا من الخريجين من أجل منع انتشار عدوى الجهاز التنفسي المتصاعدة في ولاية “كونيتيكت” الأميركية.

وأكدت الجامعة أن ما قام به رئيسها يعد إجراءً متبعاً منذ عدة سنوات خلال حفل التخرج الشتوي للحد من انتشار الميكروبات أثناء موسم الإنفلونزا والبرد، ولا يقصد بهذا الإجراء الإساءة لأي من الخريجين.