والد الطفلة القاصر: أبنتي سعيدة مع زوجها.. ولا يحق لأحد التدخل في شؤون أسرتي

والد الطفلة القاصر: أبنتي سعيدة مع زوجها.. ولا يحق لأحد التدخل في شؤون أسرتي
محمود البلوي (صدى):

رفض والد الطفلة القاصر تنفيذ توجيهات أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بإيقاف زواج الفتاة القاصر برجل في الشبعينات من عمره، مؤكدا أن مراسم الزواج قد اكتملت، وأن أبنته سعيدة مع زوجها.

وقال والد الطفلة لـ«برنامج تفاعلكم» في قناة العربية إنه لايحق لأحد التدخل في شؤون الاسرة ، مشيراً إلى أنه لن يتوقف عن تزويج المسنين، وسيقاضي الذين وجهوا إساءات له ولأسرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان أمير تبوك فهد بن سلطان، وجه بإيقاف إجراءات الزواج وتحويل الأمر للقضاء للفصل فيه، حيث التقى وفد من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة بالفتاة وأسرتها لمعرفة الملابسات إن كان الزواج برغبة الفتاة أم مغصوبة عليه.

وكان زواج الفتاة القاصر من رجل سبعيني قد وجد ردود فعل واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، رافضين الزيجة بسبب وجود فارق كبير في العمر ، حيث تبلغ الفتاة 16 عاماً.




24 تعليق


  1. ابو فرح [ عدد التعليقات: 106 ] 25/12/2016 في
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    1

    أكيد الشايب عنده دراهم ورجل في الدنيا ورجل في القبر

  2. زائر [ عدد التعليقات: 27 ] 25/12/2016 في
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    2

    معاك حق يابو البنت وش دخلهم فيك انت أبوها ولك الحق في تزويجها بمن تشاء

  3. زائر [ عدد التعليقات: 253 ] 25/12/2016 في
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    3

    العروس عمرها 16 سنه في مرحلة المراهقه لتصبح فتاة بعني ليست طفله كما يدعي المعارضون اصحاب الاجندات المتنقله .

  4. وهم الايام [ عدد التعليقات: 2435 ] 25/12/2016 في
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    4

    نعم انت حر ومحد له دخل في اسرتك انت راضي وبنتك ع قولتك راضيه ومبسوطة
    والرجال ماينلام لان جيل هالوقت ماينشد فيه الظهر الا القلة منهم وموقد الزواج والمسئوليه ،،،
    وشايب يدللها ويعزها ولاشاب يبهدلها ويذلها
    والله يهدي كل خبل وخبلى ع وجه المعمورة
    وألف مبروك للعروسين مع تمنياتي القلبيه لهم بحياة زوجية مليئه ب السعادة والمساعدة ومنك المال ومنها درزن العيال وهذي عانيه متواضعة مني للشايب المعرس وعروسه 🐫🐫🐫🐪🐪🐪

  5. وهم الايام [ عدد التعليقات: 2435 ] 25/12/2016 في
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    5

    انشهد ان ام ١٦ سنة بترجع الشايب ٣٠ سنة وراء

  6. امل الطيار [ عدد التعليقات: 5558 ] 25/12/2016 في
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    6

    هو لاعيب ولاحرام ولكن ظلمتوها هيك 😢😢
    بتبقى صغيره وهو بيموت ويخليها ارمله مع اطفالها
    هذي اللحين تفكيرها مانضج ….بكرة لاشافت خوياتها ماخذين رجال من عمرهم بتندب هي حظها
    وتتحسب عليك ي ابوها

  7. ريشة عز في جناح الذل [ عدد التعليقات: 375 ] 25/12/2016 في
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    7

    طامع في الورثة

  8. الى [ عدد التعليقات: 1 ] 25/12/2016 في
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    8

    يعني أمك الأجنبيه تزوجت الشايب السعودي وهي صغيره وجلست تندب حظها المسيكينه 😂😂😂

  9. جنو بيه قحطانيه [ عدد التعليقات: 447 ] 25/12/2016 في
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    9

    طيب دامها مندمجه معاه وسعيده وكلهم راضين الله يبارك لهم ويسعدهم

  10. احمد [ عدد التعليقات: 432 ] 25/12/2016 في
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    10

    يبي يشرعون من عندهم البراليه هاذي رغبتها وهي حره في نفسها ومصيرها لايحق لاحد ان يتدخل كائنن من كان

  11. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11267 ] 25/12/2016 في
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    11

    الله يقصر عمر كل من تدخل في ذا الموضوع. هذي حقوق الخبلاً ووزارة العمل ايش دخلهم في الموضوع والله. وزارة الداخلية لازم تشوف لها حل في مواقع التواصل وفي من يثير الفوضى والبلبله بين الناس ايش عندهم

  12. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11267 ] 25/12/2016 في
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    12

    الله يقصر عمر كل من تدخل في ذا الموضوع. هذي حقوق الخبلاً ووزارة العمل ايش دخلهم في الموضوع والله. وزارة الداخلية لازم تشوف لها حل في مواقع التواصل وفي من يثير الفوضى والبلبله بين الناس ايش عندهم

  13. abdul [ عدد التعليقات: 1391 ] 25/12/2016 في
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    13

    ” ….. مؤكدا أن مراسم الزواج قد اكتملت، وأن أبنته سعيدة مع زوجها.” يعني بالعربي سبقَ سيْف العريس بالزواج والخلوة الشرعية عذْل الاَمير وتوجيهاته بإيقاف الزواج. واذا كان الامير حريصا علي مصلحة البنت فعلا كان قد اصدر مرسوما اماراتيا من بدري يلتزم به جميع القضاة في منطقة حكمه بالحد الادني لعمر المتزوجة والحد الاعلي للعمر المتزوج من بنتٍ صغيرةٍ عذراء ايّ بنت كانت واقصي فارق العمر بينهما ولا يتنقّي حسب هواه لزيجة معيّنة .اللوائح والانظمة والاحكام الشرعية ملزمة للامير قبل غيره وعلي الامارة تنفيذ المراسيم والاحكام الشرعية لا التدخل في عوراة الناس وبيوت الناس حسب هواهم خاصة وان العريس ليس تسعيني كما نشروا الفتّانين بل هو سبعيني لا يشرب بيبسي ولا همبرقر مكدونلدي بل ممن نحسبهم متغذّي عظمهم ولحمهم من غنم نعيمي وحاشي وسمن بلدي وعسل ولبن اصلي. ومن منا لا يعرف الحسناء والعارضة في بلايبوي Anna Nicole Smith حيث قامت امركا ولم تقعد عنما تزوجت البليوندير J Howard Marshal الذي كان يكْبَرها ب٦٣ سنة. ولكن لم تلتفت للمز الناس والغمز لانه كان فارش لها الارض بلالماز واللؤلؤ والذهب وكل متاع الدنيا الذي يشتري بالمال. وما لبث ١٣ شهرا حتي مات زوجها الثري الطاعن في العمر… الدنيا ارزاق.

  14. الواقع [ عدد التعليقات: 3271 ] 25/12/2016 في
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    14

    تنفذ امر الحاكم غصب فهو ولي الامر لك ولغيرك ولسنا ناقصين اتهامات حقوق الانسان والطفل الدولة لن تقبل بعمل يسيء لسمعة اهل هذا البلاد يجب احالة الأب والام الى للا مارة نظرا للتفريط وتسهيل زواج الشايب بهذه الطفلة التي من حقها الطبيعي والبشري ان تتزوج من هو مناسب لعمرها او الامر على الشايب بالطلاق مع تعويض البنت بمبلغ مالي كبير

  15. غرام الجنوب [ عدد التعليقات: 393 ] 25/12/2016 في
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    15

    صدق اللقافه شينه ,,,

    وياداخل بين البصله وقشرتها ماينوبك الا ريحتها ،،،

    وبعدين وش دخل حقوق الانسان دام محد وجه لهم شكوى ،،،

    في قضايا كثير لو يهتمون فيها أفضل ،،

    هالبنت تزوجت برضاها ماشكت الحال وين هالحقوقيين عن اللي القاضي

    طلقها من زوجها وبينهم بنت ،،

  16. رعد *** [ عدد التعليقات: 629 ] 25/12/2016 في
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    16

    ولكم في رسول الله عليه الصلاة والسلام اسوة حسنة

  17. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11267 ] 25/12/2016 في
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    17

    ماتوا ياغرام ماتوا في ذاك الزمان

  18. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11267 ] 25/12/2016 في
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    18

    كتاب الله وسنة رسوله لم يذكر فيها سن محدد ل الزواج. ولا مهر محدد دام الزوج والزوجه بالغين وراضين غربي يوفقهم. ويستر عليهم والرسول عليه الصلاة والسلام خير مثال. والفكر الغربي ما يحتاجه المسلمين

  19. عنتر فاضي جيبه [ عدد التعليقات: 490 ] 25/12/2016 في
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    19

    والله يابعض الشياب يسوى له درزن من شباب ما يدري وين الله حاطه .. شف نسبة الطلاق لبنات باول اعمارهم والسبب شباب ضايع هو بجهة والمسؤولية بجهة ..

  20. صداوي [ عدد التعليقات: 529 ] 25/12/2016 في
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    20

    كل من ايد الزواج متخلف . وواضح نظرتكم ماديه أكثر من انسانيه. الله يعين عيالكم عليكم

  21. أسوووم .. [ عدد التعليقات: 2761 ] 25/12/2016 في
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    21

    ام 16 الحين ماتعرف تسؤي براد ششاي وش يبي بوحدهه قاصر في هالعمرر ..
    الحين ماهي للمسؤلية كلشش ..

  22. ابن جبلان [ عدد التعليقات: 65 ] 25/12/2016 في
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    22

    البنت بنته وهو الي تعب عليها ورباها ويزوجه الي يعجبه

    كلا حر في اعياله اعوذ باالله من غضب الله

  23. B [ عدد التعليقات: 9232 ] 26/12/2016 في
    رد
    23

    لقافه

  24. M-512 [ عدد التعليقات: 55 ] 26/12/2016 في
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    24

    هو السؤال:هل هي راضية على الزيجة بقمة راسها ولا ابوها غاصبها ؟! إذا كانت مغصوبة وهي ماتبغاه فالأفضل انها تفصل عنه احسن لها وله.والسلام ختااااام 🙂


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