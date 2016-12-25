والد الطفلة القاصر: أبنتي سعيدة مع زوجها.. ولا يحق لأحد التدخل في شؤون أسرتي

محمود البلوي (صدى):

رفض والد الطفلة القاصر تنفيذ توجيهات أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بإيقاف زواج الفتاة القاصر برجل في الشبعينات من عمره، مؤكدا أن مراسم الزواج قد اكتملت، وأن أبنته سعيدة مع زوجها.

وقال والد الطفلة لـ«برنامج تفاعلكم» في قناة العربية إنه لايحق لأحد التدخل في شؤون الاسرة ، مشيراً إلى أنه لن يتوقف عن تزويج المسنين، وسيقاضي الذين وجهوا إساءات له ولأسرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان أمير تبوك فهد بن سلطان، وجه بإيقاف إجراءات الزواج وتحويل الأمر للقضاء للفصل فيه، حيث التقى وفد من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة بالفتاة وأسرتها لمعرفة الملابسات إن كان الزواج برغبة الفتاة أم مغصوبة عليه.

وكان زواج الفتاة القاصر من رجل سبعيني قد وجد ردود فعل واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، رافضين الزيجة بسبب وجود فارق كبير في العمر ، حيث تبلغ الفتاة 16 عاماً.