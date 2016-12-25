والد الطفلة القاصر: أبنتي سعيدة مع زوجها.. ولا يحق لأحد التدخل في شؤون أسرتي

رفض والد الطفلة القاصر تنفيذ توجيهات أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بإيقاف زواج الفتاة القاصر برجل في الشبعينات من عمره، مؤكدا أن مراسم الزواج قد اكتملت، وأن أبنته سعيدة مع زوجها.
وقال والد الطفلة لـ«برنامج تفاعلكم» في قناة العربية إنه لايحق لأحد التدخل في شؤون الاسرة ، مشيراً إلى أنه لن يتوقف عن تزويج المسنين، وسيقاضي الذين وجهوا إساءات له ولأسرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان أمير تبوك فهد بن سلطان، وجه بإيقاف إجراءات الزواج وتحويل الأمر للقضاء للفصل فيه، حيث التقى وفد من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة بالفتاة وأسرتها لمعرفة الملابسات إن كان الزواج برغبة الفتاة أم مغصوبة عليه.
وكان زواج الفتاة القاصر من رجل سبعيني قد وجد ردود فعل واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، رافضين الزيجة بسبب وجود فارق كبير في العمر ، حيث تبلغ الفتاة 16 عاماً.
24 تعليق
أكيد الشايب عنده دراهم ورجل في الدنيا ورجل في القبر
معاك حق يابو البنت وش دخلهم فيك انت أبوها ولك الحق في تزويجها بمن تشاء
العروس عمرها 16 سنه في مرحلة المراهقه لتصبح فتاة بعني ليست طفله كما يدعي المعارضون اصحاب الاجندات المتنقله .
نعم انت حر ومحد له دخل في اسرتك انت راضي وبنتك ع قولتك راضيه ومبسوطة
والرجال ماينلام لان جيل هالوقت ماينشد فيه الظهر الا القلة منهم وموقد الزواج والمسئوليه ،،،
وشايب يدللها ويعزها ولاشاب يبهدلها ويذلها
والله يهدي كل خبل وخبلى ع وجه المعمورة
وألف مبروك للعروسين مع تمنياتي القلبيه لهم بحياة زوجية مليئه ب السعادة والمساعدة ومنك المال ومنها درزن العيال وهذي عانيه متواضعة مني للشايب المعرس وعروسه 🐫🐫🐫🐪🐪🐪
انشهد ان ام ١٦ سنة بترجع الشايب ٣٠ سنة وراء
هو لاعيب ولاحرام ولكن ظلمتوها هيك 😢😢
بتبقى صغيره وهو بيموت ويخليها ارمله مع اطفالها
هذي اللحين تفكيرها مانضج ….بكرة لاشافت خوياتها ماخذين رجال من عمرهم بتندب هي حظها
وتتحسب عليك ي ابوها
طامع في الورثة
يعني أمك الأجنبيه تزوجت الشايب السعودي وهي صغيره وجلست تندب حظها المسيكينه 😂😂😂
طيب دامها مندمجه معاه وسعيده وكلهم راضين الله يبارك لهم ويسعدهم
يبي يشرعون من عندهم البراليه هاذي رغبتها وهي حره في نفسها ومصيرها لايحق لاحد ان يتدخل كائنن من كان
الله يقصر عمر كل من تدخل في ذا الموضوع. هذي حقوق الخبلاً ووزارة العمل ايش دخلهم في الموضوع والله. وزارة الداخلية لازم تشوف لها حل في مواقع التواصل وفي من يثير الفوضى والبلبله بين الناس ايش عندهم
الله يقصر عمر كل من تدخل في ذا الموضوع. هذي حقوق الخبلاً ووزارة العمل ايش دخلهم في الموضوع والله. وزارة الداخلية لازم تشوف لها حل في مواقع التواصل وفي من يثير الفوضى والبلبله بين الناس ايش عندهم
” ….. مؤكدا أن مراسم الزواج قد اكتملت، وأن أبنته سعيدة مع زوجها.” يعني بالعربي سبقَ سيْف العريس بالزواج والخلوة الشرعية عذْل الاَمير وتوجيهاته بإيقاف الزواج. واذا كان الامير حريصا علي مصلحة البنت فعلا كان قد اصدر مرسوما اماراتيا من بدري يلتزم به جميع القضاة في منطقة حكمه بالحد الادني لعمر المتزوجة والحد الاعلي للعمر المتزوج من بنتٍ صغيرةٍ عذراء ايّ بنت كانت واقصي فارق العمر بينهما ولا يتنقّي حسب هواه لزيجة معيّنة .اللوائح والانظمة والاحكام الشرعية ملزمة للامير قبل غيره وعلي الامارة تنفيذ المراسيم والاحكام الشرعية لا التدخل في عوراة الناس وبيوت الناس حسب هواهم خاصة وان العريس ليس تسعيني كما نشروا الفتّانين بل هو سبعيني لا يشرب بيبسي ولا همبرقر مكدونلدي بل ممن نحسبهم متغذّي عظمهم ولحمهم من غنم نعيمي وحاشي وسمن بلدي وعسل ولبن اصلي. ومن منا لا يعرف الحسناء والعارضة في بلايبوي Anna Nicole Smith حيث قامت امركا ولم تقعد عنما تزوجت البليوندير J Howard Marshal الذي كان يكْبَرها ب٦٣ سنة. ولكن لم تلتفت للمز الناس والغمز لانه كان فارش لها الارض بلالماز واللؤلؤ والذهب وكل متاع الدنيا الذي يشتري بالمال. وما لبث ١٣ شهرا حتي مات زوجها الثري الطاعن في العمر… الدنيا ارزاق.
تنفذ امر الحاكم غصب فهو ولي الامر لك ولغيرك ولسنا ناقصين اتهامات حقوق الانسان والطفل الدولة لن تقبل بعمل يسيء لسمعة اهل هذا البلاد يجب احالة الأب والام الى للا مارة نظرا للتفريط وتسهيل زواج الشايب بهذه الطفلة التي من حقها الطبيعي والبشري ان تتزوج من هو مناسب لعمرها او الامر على الشايب بالطلاق مع تعويض البنت بمبلغ مالي كبير
صدق اللقافه شينه ,,,
وياداخل بين البصله وقشرتها ماينوبك الا ريحتها ،،،
وبعدين وش دخل حقوق الانسان دام محد وجه لهم شكوى ،،،
في قضايا كثير لو يهتمون فيها أفضل ،،
هالبنت تزوجت برضاها ماشكت الحال وين هالحقوقيين عن اللي القاضي
طلقها من زوجها وبينهم بنت ،،
ولكم في رسول الله عليه الصلاة والسلام اسوة حسنة
ماتوا ياغرام ماتوا في ذاك الزمان
كتاب الله وسنة رسوله لم يذكر فيها سن محدد ل الزواج. ولا مهر محدد دام الزوج والزوجه بالغين وراضين غربي يوفقهم. ويستر عليهم والرسول عليه الصلاة والسلام خير مثال. والفكر الغربي ما يحتاجه المسلمين
والله يابعض الشياب يسوى له درزن من شباب ما يدري وين الله حاطه .. شف نسبة الطلاق لبنات باول اعمارهم والسبب شباب ضايع هو بجهة والمسؤولية بجهة ..
كل من ايد الزواج متخلف . وواضح نظرتكم ماديه أكثر من انسانيه. الله يعين عيالكم عليكم
ام 16 الحين ماتعرف تسؤي براد ششاي وش يبي بوحدهه قاصر في هالعمرر ..
الحين ماهي للمسؤلية كلشش ..
البنت بنته وهو الي تعب عليها ورباها ويزوجه الي يعجبه
كلا حر في اعياله اعوذ باالله من غضب الله
لقافه
هو السؤال:هل هي راضية على الزيجة بقمة راسها ولا ابوها غاصبها ؟! إذا كانت مغصوبة وهي ماتبغاه فالأفضل انها تفصل عنه احسن لها وله.والسلام ختااااام 🙂