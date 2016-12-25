بسبب الأخطاء التحكيمية نادي “الحدود” ينسحب من الدوري العراقي

محمود أحمد (صدى):

قرر نادي الحدود العراقي الانسحاب من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم بعد الجولة 14 اعتراضا علي سوء التحكيم وذلك بعد خسارة الفريق أمام الكرخ في الجولة 14.

وقال حازم تيمو أمين سر النادي في تصريحات لوسائل الإعلام العراقية :” الإدارة قررت الانسحاب من بطولة الدوري علي خلفية الأخطاء التحكيمية وقدمت طلب لاتحاد الكرة بحل لجنة التحكيم لتعمدها اسناد مباريات الفريق لحكام غير معروفين”.

وأضاف :” لن نعود للمشاركة في الدوري مرة أخري قبل حل لجنة الحكام وسنلجأ للفيفا والمحكمة الدولية للحصول لي حقوقنا”.