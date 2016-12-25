  • نشر : 2016/12/25 - 8:08 م
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  • الوظائف

مركز “جونز هوبكنز” يعلن عن وظيفة شاغرة

مركز “جونز هوبكنز” يعلن عن وظيفة شاغرة
فاطمة المالكي (صدى):

أعلن مركز “جونز هوبكنز أرامكو” الطبي، عن توفر وظيفة طبية شاغرة، باسم: “أخصائي اللبية (جذور الأسنان)”، للعمل بفروع المركز في كلٍ من الأحساء، والظهران، ورأس تنورة، وبقيق.

و أوضح المركز، أن التقديم متاح ، بدءا من اليوم الأحد الموافق 25 ديسمبر 2017م عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف.

وللتقديم ومعرفة مزيد من التفاصيل يرجى زيارة الرابط التالي، هنا

https://career4.successfactors.com/career?company=C0020793505P&career_ns=job_listing_summary&navBarLevel=JOB_SEARCH&_s.crb=989SyQw7D9TI4grDijBRikgodJM%3D .




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