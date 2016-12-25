زلزال بقوة 7.7 درجة يضرب جنوب تشيلي

سانتياغو (صدى):

ضرب زلزال بلغت قوته 7ر7 درجة على مقياس ريختر جنوب تشيلي في وقت مبكر من اليوم الأحد، فيما تم إصدار تحذير من موجات مد عالية (تسونامي) محتملة على ساحل المحيط الهادئ في أمريكا الجنوبية.

وقال مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ إن موجات بارتفاع من متر واحد إلى ثلاثة أمتار محتملة في تشيلي.

ووقع الزلزال في الساعة 20:10 صباحا بالتوقيت المحلي (1422 بتوقيت جرينتش)، وكان مركزه على بعد 40 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من بويرتو كويللون، في تشيلي، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وقالت الهيئة”بناء على المعطيات الأولية للزلزال، فإن موجات تسونامي خطرة محتملة على السواحل الواقعة على بعد 1000 كيلومتر من مركز الزلزال”.

وكان مركز الزلزال يبعد أكثر من 1100 كيلومتر إلى الجنوب والجنوب الغربي من سانتياجو.