دياز: فلسفة الهلال هجومية وجاهزون للنصر

محمود أحمد (صدى):

أكد رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال علي جاهزية لاعبيه للقاء النصر غدا الاثنين في نصف نهائي كأس ولي العهد مشيرا الي إن الفريق سيلعب بخطة هجومية.

وقال دياز في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص باللقاء :”لن نلعب بتحفظ في مواجهة الغد، فلسفة الهلال هجومية ولن نغيرها والشلهوب معنا في معسكر المباراة”.

وأضاف :”مستعدون للقاء جيدا، هي مباراة تختلف عن مواجهة الدوري والمجموعة جاهزة لتعويض الغيابات”.

وتابع المدير الفني للزعيم :”الهلال يمر بحالة جيدة وعملنا من جميع النواحي وجاهزون لمواجهة الغد”.