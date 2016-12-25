بالفيديو.. أمير نجران يشارك الأهالي اداء العرضة احتفالاً بتدشين عدد من المشروعات

راشد آل شريه (صدى):

قام الأمير جلوي بن عبدالعزيز، أمير منطقة نجران، بمشاركة أهالي محافظة ثار التابعة للمنطقة، أداء العرضة، وذلك خلال جولة تفقدية قام بها اليوم (الأحد) لتدشين عدد من المشروعات التنموية .

وأعرب الأمير جلوي عن سعادته بزيارة المحافظة ولقائه بالأهالي،مؤكدا أن زيارته المحافظة، جاءت بناء على تكليف من القيادة الرشيدة، لتفقد واقعها، والاستماع إلى رغبات الأهالي، والعمل على تلبيتها، تحقيقًا لتطلعاتها.

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