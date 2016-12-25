بالفيديو.. أمير نجران يشارك الأهالي اداء العرضة احتفالاً بتدشين عدد من المشروعات

بالفيديو.. أمير نجران يشارك الأهالي اداء العرضة احتفالاً بتدشين عدد من المشروعات
راشد آل شريه (صدى):

قام الأمير جلوي بن عبدالعزيز، أمير منطقة نجران، بمشاركة أهالي محافظة ثار التابعة للمنطقة، أداء العرضة، وذلك خلال جولة تفقدية قام بها اليوم (الأحد) لتدشين عدد من المشروعات التنموية .

وأعرب الأمير جلوي عن سعادته بزيارة المحافظة ولقائه بالأهالي،مؤكدا أن زيارته المحافظة، جاءت بناء على تكليف من القيادة الرشيدة، لتفقد واقعها، والاستماع إلى رغبات الأهالي، والعمل على تلبيتها، تحقيقًا لتطلعاتها.

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13 تعليق


  1. ريشة عز في جناح الذل [ عدد التعليقات: 375 ] 25/12/2016 في
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    1

    الرئيس هادي لماذا يقتل ابناؤنا من اجل هذه اادمية عديمة الشرعية

  2. ريشة عز في جناح الذل [ عدد التعليقات: 375 ] 25/12/2016 في
    رد
    2

    مجرد كومبارس

  3. ريشة عز في جناح الذل [ عدد التعليقات: 375 ] 25/12/2016 في
    رد
    3

    عبد الرحيم سراج وصديقه عبدالجواد علوي

  4. ريشة عز في جناح الذل [ عدد التعليقات: 375 ] 25/12/2016 في
    رد
    4

    نشأت وترعرعت في كي الصالحية انا كنت ساكن في نفس

  5. ريشة عز في جناح الذل [ عدد التعليقات: 375 ] 25/12/2016 في
    رد
    5

    شكراً لتعليقك .تعليقك قيد المراجعة من الإدارة

  6. ريشة عز في جناح الذل [ عدد التعليقات: 375 ] 25/12/2016 في
    رد
    6

    هم اكسل شعب ويتهمون الزولا بالكسل على طريق رمتني بداءها وانسلت

  7. ريشة عز في جناح الذل [ عدد التعليقات: 375 ] 25/12/2016 في
    رد
    7

    الهسابرة رائعين اما حكماء واما طرفاء

  8. ريشة عز في جناح الذل [ عدد التعليقات: 375 ] 25/12/2016 في
    رد
    8

    احش المتغطرسين

  9. ريشة عز في جناح الذل [ عدد التعليقات: 375 ] 25/12/2016 في
    رد
    9

    كانت تناديني في عنيك هبلها سؤال

  10. ريشة عز في جناح الذل [ عدد التعليقات: 375 ] 25/12/2016 في
    رد
    10

    ترقص الضفادع في موسم البندق

  11. ريشة عز في جناح الذل [ عدد التعليقات: 375 ] 25/12/2016 في
    رد
    11

    يرحبون أكثر من 22 مليار ومع ينكرون الجميل

  12. ريشة عز في جناح الذل [ عدد التعليقات: 375 ] 25/12/2016 في
    رد
    12

    حرر الرد

  13. ريشة عز في جناح الذل [ عدد التعليقات: 375 ] 26/12/2016 في
    رد
    13

    اكره بندر زاكور الكائن الحي جوه لباس امو


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