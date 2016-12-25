بالفيديو.. أمير نجران يشارك الأهالي اداء العرضة احتفالاً بتدشين عدد من المشروعات

راشد آل شريه (صدى):
قام الأمير جلوي بن عبدالعزيز، أمير منطقة نجران، بمشاركة أهالي محافظة ثار التابعة للمنطقة، أداء العرضة، وذلك خلال جولة تفقدية قام بها اليوم (الأحد) لتدشين عدد من المشروعات التنموية .
وأعرب الأمير جلوي عن سعادته بزيارة المحافظة ولقائه بالأهالي،مؤكدا أن زيارته المحافظة، جاءت بناء على تكليف من القيادة الرشيدة، لتفقد واقعها، والاستماع إلى رغبات الأهالي، والعمل على تلبيتها، تحقيقًا لتطلعاتها.
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13 تعليق
الرئيس هادي لماذا يقتل ابناؤنا من اجل هذه اادمية عديمة الشرعية
مجرد كومبارس
عبد الرحيم سراج وصديقه عبدالجواد علوي
نشأت وترعرعت في كي الصالحية انا كنت ساكن في نفس
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هم اكسل شعب ويتهمون الزولا بالكسل على طريق رمتني بداءها وانسلت
الهسابرة رائعين اما حكماء واما طرفاء
احش المتغطرسين
كانت تناديني في عنيك هبلها سؤال
ترقص الضفادع في موسم البندق
يرحبون أكثر من 22 مليار ومع ينكرون الجميل
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اكره بندر زاكور الكائن الحي جوه لباس امو