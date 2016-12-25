عرض صيني لـ”روني” براتب 300 ألف إسترليني اسبوعيا

محمود أحمد (صدى):

تلقي واين روني مهاجم مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزيعرضا من أحد الأندية الصينية للانتقال اليها خلال الفترة المقبلة براتب اسبوعي يصل إلي 300 ألف جنيه إسترليني.

وقالت صحيفة ديلي ان النادي الصيني متمسك بالحصول علي توقيع الجولدن بوي في يناير المقبل إذا قرر الرحيل عن قلعة الشياطين الحمر بعد أن رفض اللاعب أكثر من مرة الانتقال للدوري الصيني رغم جلوسه علي مقاعد البدلاء في الكثير من المباريات تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو.