  • نشر : 2016/12/25 - 7:45 م
  • 2٬727 مشاهدة
  • 14 تعليق
  • منوعات

بالصورة ..هذا ماحدث للفنانة نجوى كرم في ممر الفندق قبل أحيائها حفل بالسويد !!

بالصورة ..هذا ماحدث للفنانة نجوى كرم في ممر الفندق قبل أحيائها حفل بالسويد !!
بيروت (صدى):

قامت الفنانة اللبنانية نجوى كرم ليلة أمس بإحيا حفلاً غنائياً احتفالاً بليلة الميلاد، في السويد بحضور حشد كبير من الجمهور المحب لشمس الأغنية اللبناني.

تألقت نجوى بفستان خمري اللون، وبإطلالة رائعة اثارت اعجاب محبيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

و قد نشرت كرم قبل صعودها المسرح تحضيراتها للحفلة، فنشرت صورة لها وهي تصفف شعرها في ممر الغرف في الفندق وذلك بسبب تعطل الماس الكهربائي في غرفتها.

الجدير بالذكر ان شمس الأغنية تلتقي جمهورها في ألمانيا غداً ، وتحتفل بليلة رأس السنة في فندق الفينيسيا في لبنان. كما وينتظرها مهرجان كبير في العاصمة باريس بـ السادس من كانون الثاني.

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14 تعليق


  1. راعي الحنبزانه وانا ابوفارس [ عدد التعليقات: 8601 ] 25/12/2016 في
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    1

    ياعليها عيون قتاله
    ابوووووك يالعيون ‘ سبحان الله استحي اطالع في عيونها ، فيها جاذبيه وهيبه ورزّه ، فرق بين عيونها والعيون اللي كأنها مصاقيل

  2. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11247 ] 25/12/2016 في
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    2

    😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷

  3. امل الطيار [ عدد التعليقات: 5558 ] 25/12/2016 في
    رد
    3

    بنات انصحكم في موقع جولي شيك بضاعتهم من هونج كونق
    تتسوقين منه وانتي في البيت كل شي فيه حتى اكسسوارت للبيت والمطبخ ….والله بضاعتهم روووووووعه وعن تجربه ماتخرب بالغسيل
    .
    .ذاك اليوم اخوي يقول غريبه صايره ماتطلبين السوق 😂😂…مايدري اتسوق وانا في البيت ….اريح بكثير من السوق وفوق هيك ماحد يكون زي ملابسك ابد
    .
    .انا تركت الخبر لاني شفت بلوزه نجوى فيه شبيه لها بالسوق هذا وقلت انصحكم فيه

  4. راعي الحنبزانه وانا ابوفارس [ عدد التعليقات: 8601 ] 25/12/2016 في
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    4

    وش فيك متلطمه يادلوعة صدى ؟؟؟؟ ههههههههههه بدون زعل واللي يرحم والديك

  5. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9090 ] 25/12/2016 في
    رد
    5

    يا كرهي ل ذي الحركه خصوصا إذا كان عندي مناسبه مهمه !

    الله يسعدك أمول بشوف له إن شاء الله شكرا لك

  6. امل الطيار [ عدد التعليقات: 5558 ] 25/12/2016 في
    رد
    6

    ولو دانه العفو 😙
    بس بحبشي في كل زاويه روووعه واسعاره معقوله جدا تناسب الجميع 😊😊
    نزليه من السوق علامته الاحمر وداخله حرف جي بالانجلش ابيض لونه
    وعامل اللحين تحفيضات ع راس السنه

  7. أسوووم .. [ عدد التعليقات: 2746 ] 25/12/2016 في
    رد
    7

    أسؤأ شي يصير بالمناسسبات ..

    حلوةة هالعجووز يازينهاا

  8. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11247 ] 25/12/2016 في
    رد
    8

    امل تسوقت لين لاعت كبدي من السوق. والمواقع السوق المفتوح وادي اكس برس بس ذلحين عندي ماهو اهم

  9. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11247 ] 25/12/2016 في
    رد
    9

    امل تسوقت لين لاعت كبدي من السوق. والمواقع السوق المفتوح وادي اكس برس بس ذلحين عندي ماهو اهم

  10. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9090 ] 25/12/2016 في
    رد
    10

    بإذن الله أمول 😘

  11. [email protected]@....قاآآآآهرهم👍😎 [ عدد التعليقات: 11201 ] 26/12/2016 في
    رد
    11

    شوفي يادانه أذا في عروض جديدة…
    ولا نجوى معروضة للبيع….قولي لهم عندي واحد شرااااااي….
    وأدفعي العربون😂😂😂😂

  12. عروس المصايف [ عدد التعليقات: 353 ] 26/12/2016 في
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    12

    انتي مثلي يا امل .دائيما اتسوق منه وانا جالسه بالبيت .والله انه احسن مانقعد ودنا يافلان ولا يودونا الا بطلعة الروح .وهو حلو .والحين استان طلبيه جايه بالطريق . وبرضه في واحد ثاني يمكن تعرفينه اموله .هو سوق نمشي .

  13. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9090 ] 26/12/2016 في
    رد
    13

    ههههههههههههههههه طيب

  14. علي البشري [ عدد التعليقات: 15 ] 26/12/2016 في
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    14

    سبعتين في البراطم .


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