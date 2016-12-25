بالصورة ..هذا ماحدث للفنانة نجوى كرم في ممر الفندق قبل أحيائها حفل بالسويد !!

بيروت (صدى):

قامت الفنانة اللبنانية نجوى كرم ليلة أمس بإحيا حفلاً غنائياً احتفالاً بليلة الميلاد، في السويد بحضور حشد كبير من الجمهور المحب لشمس الأغنية اللبناني.

تألقت نجوى بفستان خمري اللون، وبإطلالة رائعة اثارت اعجاب محبيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

و قد نشرت كرم قبل صعودها المسرح تحضيراتها للحفلة، فنشرت صورة لها وهي تصفف شعرها في ممر الغرف في الفندق وذلك بسبب تعطل الماس الكهربائي في غرفتها.

الجدير بالذكر ان شمس الأغنية تلتقي جمهورها في ألمانيا غداً ، وتحتفل بليلة رأس السنة في فندق الفينيسيا في لبنان. كما وينتظرها مهرجان كبير في العاصمة باريس بـ السادس من كانون الثاني.