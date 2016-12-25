محامي برازيلي يشيد باحترافية إدارة الهلال

محمود أحمد (صدى):

أثني المحامي البرازيلي ماركوس موتا باحترافية إدارة نادي الهلال في التعامل مع اللاعبين الأجانب وعدم الدخول في ازمات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بسبب المستحقات.

وذكر موتا عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر :” إلى متى ستظل أندية النصر والاتحاد في أزمات وقضايا مع أسرة كرة القدم بالفيفا؟”، وسأله أحد المتابعين: “أريدك أن تكون صادقا، هل هناك أي شيء يتعلق بنادي الهلال في هذه القضايا؟” وجاء رد المحامي: “الهلال نادي جاد “احترافي” ويديره أشخاص جادون”.