للرجال فقط .. وظائف شاغرة بشركة علم في الدمام

فاطمة المالكي (صدى):

أعلنت شركة “عِلم”،توافر وظائف شاغرة للرجال لحملة شهادات الماجستير، والبكالوريوس، والدبلوم باسم: “منسّق التدريب، ومدرّب، ومدرّب كبير”، للعمل بفروع الشركة في مدينة الدمام.

وأوضحت الشركة عبر موقعها الإلكتروني،أن التقديم متاح عبر موقع التوظيف بدءًا من اليوم، الأحد، الموافق 25 ديسمبر 2017م.

للتقديم ومعرفة تفاصبل اكثر يرجى زيارة الرابط التالي: هنا

https://career2.successfactors.eu/career?company=ALELM&career_ns=job_listing_summary&navBarLevel=JOB_SEARCH&_s.crb=uUJmxFvG8y1C25hqREv1zQu%2BG5A%3D%20