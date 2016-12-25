وزير الإعلام العمانى: لا توجد دولة بعيدة عن العواصف مع المتغيرات الحالية

مسقط (صدى):

قال الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسنى، وزير الإعلام بسلطنة عمان، إن العالم يمر بعواصف من عدم الاستقرار والنقلات النوعية فى تاريخ الأمم والحضارات، مضيفًا أننا بحاجة إلى الهدوء والسكينة والتوازن والنظر إلى المستقبل.

وأشار الحسنى إلى أهمية الدور الإعلامى مستقبلاً فى ظل المتغيرات الحالية، وقال “نحن فى مرحلة تحتاج تعزيز الرسالة الإنسانية والحضارية من خلال وسائل الاعلام، والسؤال الآن هو لماذا نصدر الاعلام كأداة صراع فى حين أننا نعتقد أن الاعلام هو أداة بناء ورسالة سلام للداخل والخارج، وهذه الرسالة الانسانية والحضارية والمسئولية للعمل الاعلامى”.

وتابع “أى دولة تعتقد أنها بعيدة عن هذه العواصف فهى حالمة، فنحن نعيش مخاض كونى، وهناك الكثير من المتغيرات والمؤثرات، وفى ظل السماوات والإعلام المفتوح لا يمكن أن نقول بأننا بعيدين”.