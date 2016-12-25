وزير التعليم .. يشكر تعليم الليث لتميزهم

عبدالرحمن المالكي (صدى):

تلقى سعادة مدير التعليم بمحافظة الليث الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي ، خطاب شكر وتقدير معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى ، والذي أعرب فيه عن بالغ شكره و تقديره للإدارة ممثلة في قسم التخطيط والتطوير ، عرفانا بتميزهم في تنفيذ البرنامج التدريبي ” التخطيط التشغيلي ومؤشرات قياس الأداء ” والذي قدمته الإدارة للقيادات التعليمية والمشرفين التربويين والمشرفات التربوبات ، تحقيقا لبناء الخطة التشغيلية للعام المالي ١٤٣٧ هـ / ١٤٣٨هـ ، في ضوء الأهداف العامة ومؤشرات قياس الأداء في برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ .

وأشاد ” العيسى ” بكافة البرامج والفعاليات المنفذة في ذلك ، معبرا في ذات السياق عن بالغ شكره وتقديره لمدير التعليم وكافة منسوبي و منسوبي إدارة التخطيط إزاء جهودهم المتميزة وعملهم الجاد نحو تطوير مهارات وقدرات ومعارف منسوبي الإدارة في مجال التخطيط التشغيلي ومؤشرات قياس الأداء ، مما يسهم في رفع كفاءة العمل وزيادة الإنتاجية وتحسين الأداء لتحقيق الأهداف المنشودة لتطوير التعليم ومساهمته الفاعلة في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ ، متمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد .