هجوم وشيك على منطقة الهلال النفطي بليبيا

طرابلس (صدى):
أكد عمر الأسود، العضو المقاطع لجلسات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في ليبيا وجود استعدادات لشن هجوم جديد على منطقة الهلال النفطي شرق ليبيا، دون أي يحدد الجهة التي تستعد لشن الهجوم.
وأضاف الأسود: “تتوارد أنباء عن استعدادات عسكرية تشهدها الجفرة ومحيطها، للهجوم على الهلال النفطي الذي يصدّر قرابة 60% من إنتاج الخام يوميا، ويبارك الهجوم ويشارك فيه وزير دفاع في حكومة غير شرعية” بحسب تعبيره.
ووجه الأسود انتقادات حادة للميليشيات المسلحة، التي كانت تسيطر على منطقة الهلال النفطي قبل استيلاء قوات حفتر عليه.
اليوم كفيت ووفيت تكلمت عن هذا الحروب الأهليه بأغلب ردودي وأحذر منها
هههه قايمه بين وزير دفاع غير شرعي .. ومجموعه من المليشيات كانت تسيطر على النفط قبل طردهم من قوات حفتير ! الدعوه مختبصه الحابل بالنابل .. المضحك المبكي القبيله الواحده أصبحت متفرقه متشتته قس على ذالك جميع القبائل الليبيه .. أفراد من قبيله متواجدون مع قوات حفتير بينما الملشيات أو اي قوات اخرى يوجد بها أفراد من نفس القبيله الى تحارب مع قوات حفتير أصبحو أعداء بعدما كانوا من نسل وقبيله واحده هكذا تفعل الحروب الأهليه ما تدري من الى معك من الى ضدك العدو يصبح صديق والصديق يصبح عدو .. فأحضرو يآ متابعين صحيفة صدى من المتربصين بنا وبي دولتنا يبونا نكون زي ليبيا ! لاكن حلم أبليس بالجنه
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وطني حتى النخاع !