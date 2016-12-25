هجوم وشيك على منطقة الهلال النفطي بليبيا

طرابلس (صدى):

أكد عمر الأسود، العضو المقاطع لجلسات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في ليبيا وجود استعدادات لشن هجوم جديد على منطقة الهلال النفطي شرق ليبيا، دون أي يحدد الجهة التي تستعد لشن الهجوم.

وأضاف الأسود: “تتوارد أنباء عن استعدادات عسكرية تشهدها الجفرة ومحيطها، للهجوم على الهلال النفطي الذي يصدّر قرابة 60% من إنتاج الخام يوميا، ويبارك الهجوم ويشارك فيه وزير دفاع في حكومة غير شرعية” بحسب تعبيره.

ووجه الأسود انتقادات حادة للميليشيات المسلحة، التي كانت تسيطر على منطقة الهلال النفطي قبل استيلاء قوات حفتر عليه.