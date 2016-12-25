بالفيديو.. سقوط شاص في صبخة بمستورة وإنقاذ فريق «ساعد»

نايف السالم (صدى):

سقطت سيارة من نوع شاص في صبخة بمستورة بمنطقة مكة المكرمة وقام فريق ساعد بإنقاذها.

وأظهر مقطع فيديو متداول قيام فريق ساعد بسحب الشاص من صبخة بواسطة جهود متطوعين.

يذكر أن فريق ساعد للبحث والإنقاذ التطوعي يعتمد على مشاركة الأفراد المتطوعيين لممارسة السلوك الإنساني الذي يقدمة الفرد من مواطنيين ومقيمين من تلقاء أنفسهم كخدمة تطوعية إجتماعية بهدف تقديم المساعدة والعون لكل من يحتاجها ورفع المستوى الثقافي والعلمي والصحي للمواطن والمقيم سواءً كان مادياً أو معنوياً.

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