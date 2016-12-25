مطالبات بمحاسبة مسؤول بصحة جازان استخدم سيارته الحكوميه خارج وقت الدوام

حسن الجعفري (صدى):

طالب مواطنون المديرية العامة بصحة جازان بمحاسبة مدير أحد القطاعات الصحية لمخالفته التعليمات والأنظمة بدأبه على استخدام سيارة العمل بشعار وزارة الصحة خارج وقت الدوام الرسمية و في اعماله الخاصة.

كما طالبوا بسحب السيارة وإيقاع العقوبات اللازمة عليه بعد قيامه بنشر صور لمخالفته على حسابه بفيس بوك.