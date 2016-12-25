مطالبات بمحاسبة مسؤول بصحة جازان استخدم سيارته الحكوميه خارج وقت الدوام

حسن الجعفري (صدى):
طالب مواطنون المديرية العامة بصحة جازان بمحاسبة مدير أحد القطاعات الصحية لمخالفته التعليمات والأنظمة بدأبه على استخدام سيارة العمل بشعار وزارة الصحة خارج وقت الدوام الرسمية و في اعماله الخاصة.
كما طالبوا بسحب السيارة وإيقاع العقوبات اللازمة عليه بعد قيامه بنشر صور لمخالفته على حسابه بفيس بوك.
2 تعليقان
وش كان قصده في التصوير ..يتحدى الاوامر يعني .!!
هذا واحد من مئات المسؤلين والموظفين
الي ذممهم وسييييييييييييييعة…
ويتصرفون بأملاك الدولة الي وضعت أصلا لخدمة المواطن…
مو للفرفرة…
على غير سنع😠😠😠