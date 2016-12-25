مطالبات بمحاسبة مسؤول بصحة جازان استخدم سيارته الحكوميه خارج وقت الدوام

مطالبات بمحاسبة مسؤول بصحة جازان استخدم سيارته الحكوميه خارج وقت الدوام
حسن الجعفري (صدى):

طالب مواطنون المديرية العامة بصحة جازان بمحاسبة مدير أحد القطاعات الصحية لمخالفته التعليمات والأنظمة بدأبه على استخدام سيارة العمل بشعار وزارة الصحة خارج وقت الدوام الرسمية و في اعماله الخاصة.

كما طالبوا بسحب السيارة وإيقاع العقوبات اللازمة عليه بعد قيامه بنشر صور لمخالفته على حسابه بفيس بوك.




2 تعليقان


  1. سعيدمكني الشهراني. [ عدد التعليقات: 818 ] 25/12/2016 في
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    1

    وش كان قصده في التصوير ..يتحدى الاوامر يعني .!!

  2. [email protected]@....قاآآآآهرهم👍😎 [ عدد التعليقات: 11204 ] 26/12/2016 في
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    2

    هذا واحد من مئات المسؤلين والموظفين
    الي ذممهم وسييييييييييييييعة…
    ويتصرفون بأملاك الدولة الي وضعت أصلا لخدمة المواطن…
    مو للفرفرة…
    على غير سنع😠😠😠


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