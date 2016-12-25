مؤسسة النقد تكشف حقيقة إلغاء الإصدار الخامس للعملة

عادل الحربي (صدى):

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي اليوم (الأحد) عدم صحة ما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي عن إلغاء الإصدار الخامس للعملة.

و قالت المؤسسة في تغريدة لها على حسابها في “تويتر” أن الإصدار السادس سيتم تداوله إلى جانب الإصدارات السابقة.

يشار إلى أن الإصدار الخامس من العملات الورقية السعودية طبع في عهد خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز في عام 2007.