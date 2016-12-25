مؤسسة النقد تكشف حقيقة إلغاء الإصدار الخامس للعملة

مؤسسة النقد تكشف حقيقة إلغاء الإصدار الخامس للعملة
عادل الحربي (صدى):

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي اليوم (الأحد) عدم صحة ما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي عن إلغاء الإصدار الخامس للعملة.

و قالت المؤسسة في تغريدة لها على حسابها في “تويتر” أن الإصدار السادس سيتم تداوله إلى جانب الإصدارات السابقة.

يشار إلى أن الإصدار الخامس من العملات الورقية السعودية طبع في عهد خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز في عام 2007.




4 تعليقات


  1. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11231 ] 25/12/2016 في
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    1

    يا كثر الشايعات

  2. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11231 ] 25/12/2016 في
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    2

    ولكن الريال فينه. ما اشوفه

  3. سعيدمكني الشهراني. [ عدد التعليقات: 791 ] 25/12/2016 في
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    3

    كلها فلوس ..الله يرزقنا وياكم الجنه..

  4. الصراحه ماتزعل [ عدد التعليقات: 414 ] 25/12/2016 في
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    4

    الله يرحمك يالملك عبدالله وينور قبرك ويجعلك فى الفردوس الاعلى
    ويحفظ الملك سلمان ويحفظ بلدنا ويكثر خيره


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