لتعارض المصالح .. ترامب يغلق مؤسسته الخيرية

واشنطن (صدى):

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إغلاق مؤسسته الخيرية بالرغم من استمرار تحقيق حول أنشطتها.

وقال ترامب إنه يأمل في تجنب “مجرد ظهور” ما يبدو أنه تعارض في المصالح.

ويحقق المدعي العام بولاية نيويورك في “مخالفات” مزعومة بالمؤسسة، والتي ينفيها ترامب وقوعها.

لكن مكتب المدعي العام أكد أن الرئيس المنتخب لا يمكنه إغلاق مؤسسته الخيرية أثناء سير التحقيقات.

وقال ترامب في بيان صدر يوم السبت إن “المؤسسة أنجزت أعمالا خيرية كبيرة على مدار سنوات من خلال المساهمة بملايين الدولارات لمساعدة فئات عديدة تستحق الدعم، من بينها قدامى المحاربين والمسؤولين عن إنفاذ القانون والأطفال.”

وأضاف: “لكن من أجل تجنب مجرد ظهور ما قد يبدو تعارضا في المصالح مع دوري كرئيس، قررت مواصلة جهودي الكبيرة في العمل الخيري بطرق أخرى.”

ويتولى ترامب مهام منصبه رسميا في 20 يناير/ كانون الثاني، خلفا للرئيس باراك أوباما.

وتمكن الملياردير الجمهوري من هزيمة منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون في انتخابات الرئاسة الأمريكية التي جرت في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قال إيريك شنايدرمان، المدعي العالم لولاية نيويورك، إن مكتبه يريد التأكد من أن مؤسسة ترامب الخيرية “تلتزم بالقوانين التي تنظم عمل المؤسسات الخيرية في نيويورك.”

وأعرب، في تصريحات لشبكة “سي إن إن”، آنذاك، عن قلقه من أن تكون مؤسسة ترامب قد تورطت في بعض المخالفات.