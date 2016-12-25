الأسد يشارك بوتين الألم لتحطم الطائرة الروسية

قال الرئيس السوري بشار الأسد، الأحد، إن تحطم الطائرة الروسية التي تقل عسكريين ومتجهة إلى سوريا للاحتفال بالنصر في حلب “أحزنته”، مؤكدا أن الحادث لن يؤثر على القتال ضد المتشددين.
وبعث الأسد برسالة تعزية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، ذكر فيها أن البلدين “شريكان في القتال من أجل إرساء دعائم الاستقرار والأمن والسلام” في سوريا.
وأعلن بوتن حدادا وطنيا الاثنين في البلاد على أرواح ضحايا الطائرة العسكرية الروسية التي تحطمت في البحر الأسود وكانت تقل 92 شخصا.
وبحسب وزارة الدفاع الروسية فان طائرة التوبولوف-154 اختفت من شاشات الرادار بعد دقيقتين من اقلاعها من مطار منتجع سوتشي الواقع في بلدية أدلير على ساحل البحر الأسود.
وكانت الطائرة متوجهة إلى قاعدة حميميم الجوية قرب اللاذقية وتنقل 64 من أعضاء فرقة الموسيقى والرقص التابعة للجيش الأحمر، إضافة إلى تسعة من صحافيي التلفزيون.
وتشن روسيا منذ سبتمبر 2015 حملة عسكرية جوية في سوريا دعما للقوات الحكومية التي يقودها الأسد. وينتشر نحو 4300 عسكري روسي في سوريا، وتواصل موسكو تعزيز وجودها العسكري في هذا البلد.
ووقعت روسيا وسوريا في أغسطس 2015 معاهدة تتيح لروسيا استخدام قاعدة حميميم الجوية لفترة غير محدودة، وتمنح المعاهدة التي صدقها بوتن في أكتوبر 2016 العسكريين الروس وعائلاتهم حصانة دبلوماسية.
ومن قاعدة حميميم شمال غربي سوريا، تنطلق الطائرات الروسية لتنفيذ ضربات. وتنشر روسيا في القاعدة نظام أس-400 الدفاعي الجوي.
2 تعليقان
جعلكم تتشاركون في اللألم داخل قلوبكم وتعيشون في هم وغم وأمراض مستعصية..
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الى أن يأتي أمر الله بهلاككم .. عاجلاً غير أجل .. اللهم أمين ,,
لو تحتفض ببعض تلك المشاعر الانسانية الفياضة من اجل مواطنيك الذين استبحت دمائهم واموالهم واعراضهم وسويت مدنهم وقراهم بالارض واستخدمت ترسانتك العسكرية بمجملها ضدهم في الوقت الذي لم تجرؤ على اطلاق طلقة واحدة ضد العدو الذي احتل ارضكم لا انت ولا مثلك الاعلى ابوك اقحمه الله في نار جهنم واياك وكنتم كما قال احدهم
رَعيَتْهُمْ منْ اللي ناَلهَُمْ منْ بَطْشَهُمْ هيابْ
وجارهم من غدرهـم وختلهم جفل مـــــنا
للصــايل في أرضنا منهم رفقة وخلة واحباب
وعلى ربعهم شـدة وحرن منها الحشى تعنا
يحاصرون ديار أهلهم بعناد ولليهـــود أعوان
بادت بغدرهـم أقوام وأطفال بحصارهم تفنا
سيوفهــم لنا ممضيـة سريعة قطاعه للرقاب
وللأعادي مثلومـة شفراتها تـجلـي وتتردد وتتثنا
على أهلنا اسود الغاب ما ينلحق لهم باع
وبوجه العدو خرنقات تسمع لطقاعهم من بعيد طنا
على ربعنا كأنهم حطب من الغضى وقاد
وحين يلقون العدو تشم لهدومهم من بعيد صنه
على شعبهم الاعزل يرمون بحديد ونار
وحين يلقون الغزاة ينحاشون بعجل مجنبين عنا
نسال الله ان لا تموت الا بعد ان يريك حسرة ولوعة في ولدك واهلك ويجعلك تتمنى الموت فلا تجده ما اكثر خضمائك في الدنيا والاخرة