وكيل إمارة جازان يدشن الأسبوع الخليجي للنزيل

احمد مسملي (صدى):

رعى سعادة وكيل إمارة منطقة جازان للحقوق الأستاذ / محمد بن سعيد الحجري صباح اليوم الأحد إفتتاح فعاليات الأسبوع الخليجي الموحد الخامس للنزيل والذي يقام تحت شعار (معا من اجل الإصلاح ) وتدشين المعرض المصاحب بحضور رئيس لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم ) الأستاذ / علي بن موسى زعلة ومدير سجون المنطقة العقيد الدكتور / شائع بن سعد القحطاني . حيث تجول الحجري ومرافقوه على أجنحة الإدارات الحكومية والجهات الخيرية المشاركة للإطلاع على منتجات النزلاء والنزيلات من المشغولات اليدوية واللوحات التشكيلية والمنسوجات والأعمال الحرفية وجهود ومبادرات الجهات الأخرى المتعاونة في خدمة النزلاء ورعاية أسرهم وإحتواء ومساندة المفرج عنهم .

كما أقيم بهذه حفل خطابي جرى خلاله تكريم الإدارات المساهمة والمؤسسات الداعمة .