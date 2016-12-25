الشريف يدشن غدا فعاليات انطلاق مهرجان العسل بالعرضيات

سعيد القرني (صدى):

يدشن محافظ محافظة العرضيات علي بن يوسف الشريف غداً ، مهرجان العسل في نسخته الخامسة تحت شعاره الدائم ” العسل الأصلي في موطنه الأصلي” الذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالعرضيه الجنوبية بمحافظة العرضيات

وأوضح رئيس لجنة التنمية الاجتماعية والمنظمة للمهرجان علي بن محمد الحارثي ، أن النسخة الخامسة من المهرجان تشهد مشاركة واسعة من أهالي محافظة العرضيات بشكل خاص ، ومن محافظات منطقة مكة المكرمة بشكل عام من النحّالين والبالغ عددهم أكثر من 60 نحالاً لإبراز منتجاتهم التي يتوقع أن تصل إلى أكثرمن 20 ألف كيلو من الانتاج طيلة أيام المهرجان.

وأشار إلى أن المهرجان الذي يستمر خمسة أيام ، يتضمن خيمة تسوق ومعرضاً للأسر المنتجة التي يفوق عددهم أكثر من 40 أسرة منتجة تتنوع أنشطتهم من اطعمة وخياطة وتطريز وأعمال يدوية واُخرى حرفية ، كما يضم جناح خاص بالطفل تحتويه العديد من الألعاب والفعاليات ، إلى جانب العروض الشعبية والترفيهية ، بالاضافة إلى المسابقات والأناشيد والمحاضرات التي تهم للأسرة والطفل.

وبين الحارثي أن أهداف المهرجان في المحافظة تنشيط تجارة تربية النحل وبيع العسل وتنشيط الحركة الاقتصادية بمحافظة العرضيات عبر تسويق منتج العسل الذي تشتهر المنطقة بإنتاجه ، فضلاً عن التعريف بإمكانات محافظة العرضيات السياحية وما تمتاز به من ثروات طبيعية وأودية وغطاء نباتي متنوع أسهم في جعلها مقصداً لمربي النحل والعمل على تسويق الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة.