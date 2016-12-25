بالفيديو.. المغامسي يحذر من استغلال الأخبار السياسية لتجنيد الشباب في جماعات تعتنق الفكر الضال

نايف السالم (صدى):

أجاب إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنوّرة، الشيخ صالح المغامسي على سؤال حول كيفية مواجهة الفتن التي تحيط بالمسلم، بأن وسائل الإعلام أصبحت في متناول الجميع، وهناك من يتناقل الأخبار دون أن يعي مضامينها الحقيقية.

و أشار المغامسي إلى أن بعض الأشخاص يقومون -بقصد أو بدون قصد- باستغلال بعض الأخبار السياسية لتجنيد الشباب في الجماعات التي تعتنق الفكر الضال ، مضيفاً إن هؤلاء المتربّصين بالشباب يحملون فئات بعينها نتيجة هذه المشاكل والقضايا السياسية، كالحكام والعلماء، وذلك بهدف نزع هيبتهم ومحبّتهم من قلوب الناس.

و حذر المغامسي من الفتن الطائفية التي يؤجِّجها بعضهم من خلال الخلافات المذهبية أو الفكرية لتأجيج المواطنين بعضهم على بعض في المجتمع المسلم.

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