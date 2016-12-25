بسبب الحصار .. أهالي مخيم اليرموك يلجأون لحرق ملابسهم وأثاث منازلهم للتدفئة

دمشق (صدى):

أعلنت اللجان الشعبية الفلسطينية في بيان اليوم أن المحاصرين في مخيم اليرموك يحرقون أثاث منازلهم وملابسهم للتدفئة ولتحضير الطعام.

وأشارت اللجان الشعبية إلى أن استمرار حصار قوات الأسد والمليشيات العاملة معها مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين قرب دمشق لليوم 1284 على التوالي وانقطاع الكهرباء والماء ومنع ادخال المحروقات لم يُترك للاجئ الفلسطيني سبيلاً للتدفئة سوى الحطب.

ونوه البيان إلى أن ارتفاع الأسعار وانتشار البطالة بسبب استمرار الصراع في سوريا والحصار المفروض يجبر العائلات الفلسطينية على جمع الحطب، واصفًا حاجة الأهالي لمادة الحطب بأنها لاتقل أبداً عن حاجتهم للمعونة الغذائية.

ودعا البيان إلى ادخال المحروقات من مازوت وغاز من أجل التدفئة والطبخ للتخفيف من معاناتهم، مشيراً إلى قضاء مسنة سورية من سكان مخيم اليرموك اليوم بسبب نقص الرعاية الصحية والغذائية جراء الحصار”.