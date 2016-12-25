بالصور ..مدني الرياض يخمد حريقا بعمارة سكنية

سعيد العجل (صدى):

أخمدت فرق الدفاع المدني بالرياض حريقا اندلع في عمارة سكنية بحي منفوحة وسط الرياض دون تسجيل أي إصابات أو وفيات، ولله الحمد.

حيث اوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني ‏بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي بأن ‏غرفة التحكم والتوجيه بالدفاع المدني بمدينة الرياض تلقت بلاغا عن اندلاع حريق في عمارة سكنية وعلى الفور انطلقت فرق الدفاع المدني للموقع واتضح عند مباشرة الحريق انه اندلع في مدخل العمارة المكونة من ثلاثة أدوار والتي تحتوي على عدد من الشقق مما أدى لاحتجاز عدد كبير من أصحابها بسبب الأدخنة.

و على الفور عملت فرق الدفاع المدني على إخماد الحريق وإنقاذ جميع من في العمارة، ولله الحمد لم تسجل أي إصابة أو وفيات”.