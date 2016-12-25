الرئيس اليمني يثمن دعم المملكة ومساندة التحالف في دحر الإرهاب من ‏حضرموت

فهمي محمد (صدى):

أكد الرئيس اليمني “عبدربه منصور هادي” على تطهير حضرموت شرق اليمن، من عناصر الجماعات الإرهابية، مشيرا إلى أنه رغم عدم تدنيس الميليشا الانقلابية لها، الإ أنها عانت من وطأة عدوا آخر لايختلف عن وسيلة الميليشيا، مؤكدا أن تضحيات سكانها ودور ‏دول التحالف بقيادة المملكة، ساهمت في نهضوها وتعافيها، مشدداً على أن سكانها لا يمكن لها أن تكون بيئة جاذبه للتطرف والإرهاب.

وثمن هادي، خلال ترؤسه، اليوم في المكلا، اجتماعًا للسلطة المحلية والتنفيذية والقيادات ‏العسكرية والأمنية بمحافظة حضرموت ، بحضور رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر، مساندة ودعم قوات التحالف العربي، بقيادة ‏المملكة، في دحر قوى الشر والإرهاب، وادواتها وأذرعها في محافظة ‏حضرموت، في ملحمة المصير ‏المشترك مع الأشقاء في التحالف العربي،

وشدد على ضرورة توحيد الجهود ووحدة الصف لمواجهة التحديات التي ‏مازالت تتربص بالجميع من خلال التمسك بمخرجات الحوار الوطني ومسودة دستور اليمن ‏الاتحادي الجديد.‏