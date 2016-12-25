احباط تهريب هواتف نقالة عبر طائرة لا سلكية لسجن الدمام

أكدت مديرية السجون بالمنطقة الشرقية نجاحها في احباط محاولات لتهريب أجهزة هواتف نقالة من خارج سجن الدمام إلى داخل السجن عبر طائرة لا سلكية.
وأوضح مدير السجون بالمنطقة الشرقية اللواء مساعد الرويلي، أن الجهات المهربة تعمد لتجنب تهريب المواد الملاحقة قضائيا، خصوصاً وأن عملية التهريب بالطائرات المسيرة عن بعد عملية مكشوفة سواء في النهار أو المساء.
وأشار الرويلي إلى أن محاولة تهريب أجهزة الجوال نتيجة الإقبال الكبير على هذه النوعية من الأجهزة لدى النزلاء، مما يشكل تجارة رابحة في تحقيق مكاسب مالية كبيرة.
و أضاف الرويلي أن الكبائن المستخدمة في السجن بنظر بعض النزلاء لا تلبي الخصوصية أثناء إجراء المكالمة، مما يدفعه لاقتناء أجهزة الجوال، مبيناً أن البطاقات الذكية في الاتصالات في كبائن الهاتف سيتم اعتمادها قريباً، وان البطاقات الذكية يمكن شحنها بعد نفاذ الدقائق كبطاقات شرائح الجوال مسبقة الدفع .
2 تعليقان
الحين سجون السعودية كله يوجد جوالات يدخل جوالات اهم العساكر وظباط سجن
انا عطيك أسعار جوالات في سجن كشاف ابولمبة 3000 الف ريال ويرتفع الى 6000 الف ريال
جالكسي 14000 الف ريال
ويوجد دخل سجن خمر والمخدرات وكل شي ومضاربات طائفي في سجن العوامية سبب عصابات الشيعة القطيف وخاصة العوامية يتحكم في سجن
فضل الله ثم اهل السنة تكاتف بينهم في دخل سجن
مو جولات بس الي فيها تجاره بالسجون فيه اشياء اخرى من حبوب مخدره وغيره ..شرايح الجولات باسعار باهضه ..ويتم استغلال المساجين للتجاره في السجون ..والله مصيبه ..