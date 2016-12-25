احباط تهريب هواتف نقالة عبر طائرة لا سلكية لسجن الدمام

حمود الدهمشي (صدى):

أكدت مديرية السجون بالمنطقة الشرقية نجاحها في احباط محاولات لتهريب أجهزة هواتف نقالة من خارج سجن الدمام إلى داخل السجن عبر طائرة لا سلكية.

وأوضح مدير السجون بالمنطقة الشرقية اللواء مساعد الرويلي، أن الجهات المهربة تعمد لتجنب تهريب المواد الملاحقة قضائيا، خصوصاً وأن عملية التهريب بالطائرات المسيرة عن بعد عملية مكشوفة سواء في النهار أو المساء.

وأشار الرويلي إلى أن محاولة تهريب أجهزة الجوال نتيجة الإقبال الكبير على هذه النوعية من الأجهزة لدى النزلاء، مما يشكل تجارة رابحة في تحقيق مكاسب مالية كبيرة.

و أضاف الرويلي أن الكبائن المستخدمة في السجن بنظر بعض النزلاء لا تلبي الخصوصية أثناء إجراء المكالمة، مما يدفعه لاقتناء أجهزة الجوال، مبيناً أن البطاقات الذكية في الاتصالات في كبائن الهاتف سيتم اعتمادها قريباً، وان البطاقات الذكية يمكن شحنها بعد نفاذ الدقائق كبطاقات شرائح الجوال مسبقة الدفع .