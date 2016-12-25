ملايين الإيرانيين يعيشون تحت خط الفقر .. و المليارات للأصحاب العمائم

طهران (صدى):

رغم أن المرشد الأعلى لدولة الملالي “علي خامنئي” يتربَّع على عرش الملالي الأثرياء بلا منازع، إذ إنه يهيمن على إمبراطورية مالية تُقدَّر بـ 95 مليار دولار،تفوق 30 مرة تلك التي كان يملكها الشاه محمد رضا بهلوي الذي أُسقِط حكمه باسم محاربة الفقر.

الا أن الإحصائيات الحديثة أكدت أن 17.8% على الأقل من الأسر الإيرانية تعيش تحت خط الفقر المدقع، ويبلغ عدد أفراد هذه الأسر 13 مليونًا و347 ألف شخص، فيما يبلغ دخل الأسرة الشهري أقل من مليون و100 ألف تومان (300 دولار).

و تشير الإحصائيات أيضًا إلى أن نحو 50.1% من السكان يعيشون تحت خط الفقر النسبي، وأنه في حال حساب عدد الأسر فسوف يبلغ عدد الأسر التي تعيش تحت خط الفقر 11 مليونًا و115 ألفًا و9 أسر، أي أن 37 مليونًا و568 ألفًا و730 شخصًا يعيشون تحت خط الفقر.

و كانت تقارير غربية قد كشفت عن حقيقة الشهوة للقوة والمال لدى رجال الدين بعد بلوغهم السلطة في إيران، بالرغم من رفع شعار الزهد ومحاولة ترسيخ صورة الحياة البسيطة عند المواطنين التابعين لهم، ولكن الحقائق أثبتت عكس هذا، بل إن بعض هؤلاء يمتلكون ثروةً تتخطّى مليارات الدولارات.