إصابة طالب ابتدائي بمدرسة العزيزية بالباحة إثر سقوط بوابة المدرسة عليه

إبراهيم الزهراني (صدى):

إصيب طالب بالصف السادس الابتدائي بمدرسة العزيزية بمركز نخال بمنطقة الباحة، إثر سقوط بوابة المدرسة الخارجية عليه، أثناء سيره بالقرب منها، وتم نقله بواسطة الهلال الأحمر للمستشفي لتلقى العلاج.

وقال “محمد سعيد هضبان” المتحدث باسم تعليم الباحة، أن مدير تعليم المنطقة يتابع الحادثة منذ وقوعها، مؤكدا على تواجد مدير إدارة المتابعة بتعليم القرى مع الطالب بالمستشفي للاطمئنان عليه، مشيرا إلى أن قسم الصيانة بإدارة المباني بتعليم المنطقة، حضر للموقع وقامت بإصلاح البوابة ويجري حاليا التحقق والتأكد من أسباب الخلل الذي أدى لسقوط البوابة.

من جانبه، أكد “عماد منسي الزهراني” متحدث الهلال الأحمر بالباحة، أن بلاغا ورد للمركز الاسعافي بنخال، صباح اليوم، بوجود حالة إصابة بمدرسة العزيزية للبنين بنخال، مضيفا، فور الوصول للموقع وجد طالب يبلغ من العمر 12 سنة في فناء المدرسة ملقي على الأرض، وعليه تم تقديم الخدمة الإسعافية له بعد الفحص عليه، حيث كان يتألم من إصابة بمنطقة الحوض، كما أن لديه بعض السحجات في الاطراف العلوية من اليدين وتم نقله لمستشفى القرى بمرافقة أحد المعلمين.

فيما أكد عم الطالب، أن ابن شقيقه يتلقي العناية اللازمة بالمستشفي، وتجرى له الفحوصات الطبية اللزمة للاشتباه بإصابته بكسر في الحوض، بحسب سبق.