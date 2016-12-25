شرطة جازان تكشف ملابسات وفاة يمني داخل غرفته بصبيا

حسن الجعفري (صدى):

كشفت الجهات الأمنية بشرطة منطقة جازان ملابسات وفاة عامل يمني في ظروف غامضة، داخل غرفته بصبيا.

و أوضحت مصادر أن الفرق الأمنية المختصة فحصت الجثة ووجدتها متحللة؛ لوفاته الطبيعية التي حدثت له منذ أيام ولم يعلم بها أحد، وأنه كان موجودًا بغرفته، وقد أحكم إغلاق الباب من الداخل وتم نقل جثته إلى المستشفى العام ووضعها في ثلاجة الموتى لمتابعة إجراءات التحقيق وانتظار تقرير الطبيب الشرعي في مثل هذه الحالات .

و كانت فرقا أمنية من الشرطة والأدلة الجنائية والطب الشرعي باشرت القضية بعد انتقالها إلى موقع العثور على الجثة، بناء على بلاغ ورد إلى الدفاع المدني يؤكد احتجاز شخص داخل غرفته في عزبة للعمال بمحطة وقود في محافظة صبيا.