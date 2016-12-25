“صحة الشرقية”تخرج 40 متعافياً من المخدرات بينهم عدد من الخليجيين

حمود الدهمشي (صدى):

رعى مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية د. صالح السلوك حفل تخريج الدفعة السادسة من مرشدي التعافي بمجمع الأمل والصحة النفسية بالدمام و التي استفاد منها 40 متعافياً، بينهم عدداً من الأشقاء من دول الخليج العربي، واستمرت 13 شهراً.

و أوضح د. السلوك أن مجمع الأمل والصحة النفسية بالدمام يعتبر سباقاً في هذا المجال، إذ أنه نظم أول دورة في الإرشاد والتعافي على مستوى المملكة، بل على مستوى الشرق الأوسط، كذلك تمت أول تجربة إدخال مرشد التعافي عضواً ضمن الفريق العلاجي هنا في هذا المجمع، ومن ثم تم تعميمها على مستشفيات الأمل الأخرى، والآن بفضل الله يعمل عدد كبير من مرشدي التعافي ممن تلقوا تدريبهم بأمل الدمام في كثير من مستشفيات الأمل، بل وفي عدد من دول الخليج العربي من الأشقاء الخليجيين ممن تدربوا هنا”.

و قال المشرف على المجمع د. محمد الزهراني، أن الدورة السادسة استفاد منها 40 متعافياً، بينهم عدداً من الأشقاء من دول الخليج العربي، واستمرت 13 شهراً، ليبلغ بذلك عد الخريجين من مرشدي التعافي أكثر من 140 مرشداً في مجمل دورات الإرشاد والتعافي.