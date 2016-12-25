النصر يدفع مستحقات الإكوادوري “أيوفي”

محمود أحمد (صدى):
دفعت إدارة النصر برئاسة الأمير فيصل بن تركي مستحقات متحرف الفريق السابق الإكوادوري جيمي أيوفي والتي تبلغ مليون ونصف ريال.
دفعت إدارة النصر برئاسة الأمير فيصل بن تركي مستحقات متحرف الفريق السابق الإكوادوري جيمي أيوفي والتي تبلغ مليون ونصف ريال.
وبذلك تغلق الإدارة النصراوية ملف 7 قضايا لدي الفيفا صدرت فيها أحكام نهائية واجبة السداد بعد دفع مستحقات اللاعب أيوفي.
وجاء ذلك حرصا من إدارة النصر علي دفع جميع التزاماتها حتي لا تتعرض لعقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم.
8 تعليقات
حي من لم هيبة
حي من لم هيبة
ههههههههه
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دفعتوا بعد اللي شفتوه صار للأتحاد …….!!!!! أدفعوا حقوق الناس وأنتوا تكونوا في السليم ..
قاعد اتخيل فيصل تركي وهو مستعجلهم عشان يسددوا المبلغ قبل ما يخصموا من نقاطهم
اقمط هههههههههه اعطو البشر حقوقهم
أخيراً دفع النصر المستحقات .. أشك في من دفعها لهم !
وألى رئسهم كحيلان معلن أفلاسه منذو مبطي والدعم الحالي
هم أعضاء الشرف الحاليا وهناك شخص يدعمهم بمبالغ كبيره وله نفوذ قوى جداً جداً بس بالوقت الحالي منشغل بأشياء أهم من الكوره والرياضه مع ذالك دعم ليا قالو دعم !
والشخصيه معروف لدي الأعلام الهلالي مع ذالك يدعم بدون ذكر أسمه تجنباً لأقحام نفسه بالكوره
مشغول بأمورنا أكبر من كورتنا وأكبر مهاوشاتنا بسبب تعصبنا مع انديتنا .. ربي يحفظه من كل
شر .
أضرب المربوط يخاف السايب
تروعوا من 3 نقاط المخصومة
العاقل من اتعظ بغيره !!!!!!!!!!