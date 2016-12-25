النصر يدفع مستحقات الإكوادوري “أيوفي”

محمود أحمد (صدى):

دفعت إدارة النصر برئاسة الأمير فيصل بن تركي مستحقات متحرف الفريق السابق الإكوادوري جيمي أيوفي والتي تبلغ مليون ونصف ريال.

وبذلك تغلق الإدارة النصراوية ملف 7 قضايا لدي الفيفا صدرت فيها أحكام نهائية واجبة السداد بعد دفع مستحقات اللاعب أيوفي.

وجاء ذلك حرصا من إدارة النصر علي دفع جميع التزاماتها حتي لا تتعرض لعقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم.