إدواردو يعتذر لجماهير الهلال عن “طرد” الباطن

محمود أحمد (صدى):
أعلن البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب فريق الهلال عن اعتذاره لإدارة النادي والجماهير عن تلقيه البطاقة الحمراء في لقاء الباطن في الجولة الـ14 من دوري جميل للمحترفين.
وكشف اللاعب عن تقبله لقرار العقوبة الصادر من النادي بعد حصوله علي الطرد وتأثر الفريق باللعب بعشرة لاعبين.
وكانت لجنة الانضباط باتحادة الكرة عقابت اللاعب بالايقاف 4 مباريات لتلفظه علي حكم المباراة.
3 تعليقات
ما ادري ليش احس انه قاصد عشان يروح بلده ويحضر كرنفالات رأس السنه
كــذذذذاااااااب … يــنـتـقـم من الأداره اللــي ما باعــت (( عــقــده ))…؟؟
ما دهـــور الـهـلال الا الــمــجـاملات على حـسـاب الـنـادي …ذاق الــراحـه، تـعـود الأكل والشرب
والنوم وقـت الأصــابت المتلاحـقه له والـحـيـن موقوف من اللي يــتـمنون على أي هفوه لأي لاعب هلالي
ومدير الكره المبلوش به الهلال ..؟؟ وكـمـلو الغلـط بوضع الـفـرج كابتـن للفــريــق ..!!
ما يـفـهّـمـو اللاعبــيــن عـن أي تـوقع لأفعال بـعـض الـحـكام
اللــي مثل مـطـرف والقرني وأشـكالهم … كي يـحـذرو من هذه الـنـوعـيـه اللــي وضـعـة لـمـهـمات
الـوقـيـعـه بالهلال عن طريق اللاعـبـيـن لأسـتـفـزازهم أو أهـزيــمـتـهم..!!
بعـض الـحـكام أنـتـسـب للـتـحـكيـم لـيـنـفـس عـن تـعـصـبـه ضد الهلال ومن جهه اخـرى زورع
في القـنـوات الـتـفـزيونـيـه أشخاص لأقـنـاع الناس إن الـحـكـام في صالح الهلال …
من هنـا تـكـتـمـل حـبـكـة الـمـهـمـه ….
على الـهـلالين أن يـسـعـو لأضهــار مـيـول كل الـحـكام قـبـل إنـتـسـابــهم للـتـحـكـيـم من خلال
اصــدقا الـحـكام في الـمـراحل الـدراسيه المـتـوسطه والـثـانـويـه …
وهـكـذا يـكشف (( بـعـض )) الـتـآمـر … ويـوقـف تـشـويه الهلال بالحكام اللى نـحروه ظلماً
وفي نظر الناس إنـه مـسـتـفـيـد …!!!!
على كل هلالي يـوصّل الـرساله للأداره أو من يســتـطـيـع الـقـيام بكشف ميول الحكام لوضع
(((((( الـنقــاط علــى الـحـرف )))))) ….؟؟؟؟
ألا كيف الأحتفالية برأس السنة وأعياد الميلاد -الكريسماس ؟
عساك أستمتعت يا أدواردو
والله لعبها صح