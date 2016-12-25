إدواردو يعتذر لجماهير الهلال عن “طرد” الباطن

محمود أحمد (صدى):

أعلن البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب فريق الهلال عن اعتذاره لإدارة النادي والجماهير عن تلقيه البطاقة الحمراء في لقاء الباطن في الجولة الـ14 من دوري جميل للمحترفين.

وكشف اللاعب عن تقبله لقرار العقوبة الصادر من النادي بعد حصوله علي الطرد وتأثر الفريق باللعب بعشرة لاعبين.

وكانت لجنة الانضباط باتحادة الكرة عقابت اللاعب بالايقاف 4 مباريات لتلفظه علي حكم المباراة.