سيارة تقتحم صالون حلاقة بالمجاردة بدون وقوع إصابات

محمد بن طحيطح (صدى):

نجا حلاق بأحد الصالونات بمحافظة المجاردة، من الموت، بعد أن اقتحمت عليه محله سيارة فقد قائدها السيطرة عليها.

وأسفرت الحادثة عن تحطم الواجهة الأمامية للصالون، دون وقوع إصابات للسائق أو الحلاق.