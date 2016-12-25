سيارة تقتحم صالون حلاقة بالمجاردة بدون وقوع إصابات

محمد بن طحيطح (صدى):
نجا حلاق بأحد الصالونات بمحافظة المجاردة، من الموت، بعد أن اقتحمت عليه محله سيارة فقد قائدها السيطرة عليها.
وأسفرت الحادثة عن تحطم الواجهة الأمامية للصالون، دون وقوع إصابات للسائق أو الحلاق.
نجا حلاق بأحد الصالونات بمحافظة المجاردة، من الموت، بعد أن اقتحمت عليه محله سيارة فقد قائدها السيطرة عليها.
وأسفرت الحادثة عن تحطم الواجهة الأمامية للصالون، دون وقوع إصابات للسائق أو الحلاق.
لا حو لا قوة إلا بالله .. الحمد لله أنه ما أصاب أحد ..!!
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يمكن السيارة تبغي تاخذ لها شعر ودقن ..!! هههههههههه