اندلاع أعمال شغب بمركزا للمهاجرين باستراليا بعد وفاة سوادني

سيدني (صدى):

شهد مركزا لاحتجاز المهاجرين في استراليا أعمال شغب بين النزلاء في منطقة الطعام، إثر وفاة لاجئا سودانيا، متأثرا بجراحه إثر سقوطه وإصابته بنوبة.

وقالت دائرة الهجرة، أمس، في بيان، أن الشاب السوداني، “فيصل إسحاق احمد “27 عاما، توفي اليوم متأثرا بجروح أصيب بها بعد سقوطه وإصابته بنوبة في مركز مانوس للاجئين، مضيفا أن اللاجىء توفي في مستشفى في مدينة بريزبين شرق استراليا بعد نقله جوا من جزيرة مانوس في بابوا نيو غينيا، وأن الجهاز ليس على علم بملابسات مثيرة للشبهة تحيط بمقتله”.

فيما قالت متحدثة باسم دائرة الهجرة في بيان أرسلته إلى وكالة فرانس برس اليوم، أن أعمال شغب شاركت فيها مجموعة من النزلاء نشبت في منطقة الطعام” في مركز الاحتجاز عقب وفاة احمد، وأسفر ذلك عن ضرر مادي طفيف ولكن دون إصابات بين النزلاء، مؤكدة انتهاء أعمال الشغب.

من جانبه قال “ايان رينتول” المتحدث باسم تحالف العمل من اجل اللاجئين أن احمد “يعاني من نوبات تؤدي إلى سقوطه منذ أسابيع دون أن يتلقى علاجا، مضيفا ان طالبي اللجوء احتجوا عقب وفاته حيث انسحب الحراس مؤقتا من المركز، بحسب وكالة فرانس برس.

وترسل سلطات كانبيرا طالبي اللجوء الذين يحاولون الوصول إلى استراليا بالقوارب إلى مخيمات نائية في بابوا نيو غينيا وناورو، ويحظر عليهم الإقامة في استراليا حتى لو تأكد أنهم لاجئون، وانتقد النشطاء المدافعون عن اللاجئين ومختصون طبيون الظروف في تلك المخيمات ويقولون إن عددا من طالبي اللجوء يعانون من مشاكل عقلية بسبب طول فترة احتجازهم.