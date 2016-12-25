بالصور..أمانة الأحساء والمجلس البلدي يشاركون 400 متطوعا في نظافة جبل الشعبة التاريخي

خالد الغامدي (صدى):

شارك “أحمد الجعفري” رئيس المجلس البلدي بمحافظة الأحساء، أعضاء المجلس، ونحو 400 متطوعا ومتطوعة، من مدن وبلديات المحافظة، في حملة تنظيف لجبل الشعبة التاريخي.

وأشاد “الجعفري” بحس المواطنين الوطني، مؤكدا أن مشاركة جميع الأعمار من الجنسين في الحملة التطوعية، سيساعد كثيرا على القيام بمثل هذه الحملات مستقبلا، ومشيرا أن تلك الحملات تعطي طابعا إنسانيا في تطبيق تعاليم الإسلام.

وقدم المهندس “عادل الملحم” أمين الأحساء، درعا تكريميا لـ”زينب العاب” صاحبة المبادرة وقائدة الحملة، متعهدا بتقديم كافة التسهيلات والدعم لمثل هذه الفاعليات التى تهتم بنشر ثاقفة النظافة والمحافظة على البيئة، موجها شكرا لكل اللجان التطوعية الأهلية التى شاركت في تنظيم الحملة.

من جانبها، شكرت “زينب العاب” أمانة الأحساء، وكل أفراد الفريق المشارك في الحملة، ونوهت بالتعاون الفاعل والمتابعة الحثيثة من قبل معصومة العبدالرضا عضو المجلس البلدي في الحصول على التصريح الرسمي وجعل الحملة التى تمت برعاية رسمية من الأمانة، والمجلس البلدي وبلدية العيون، لترى النور وتحقق الأهداف المرجوة منها.