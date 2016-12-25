“رسائل الهاتف” تكشف اقتراب “العويس” من الرحيل عن نادي الشباب

معاذ محمود (صدى):

شطبت إدارة فريق الكرة بنادي الشباب، محمد العويس حارس مرمى الفريق، من قائمة اللاعبين الذين يحق لهم تلقي الرسائل على هواتفهم لإبلاغهم بمواعيد وأماكن التدريبات، وهو ما يشير إلى اقتناع مسؤلي النادي بأن الحارس لن يكون ضمن صفوف الفيرق في العام المقبل.

ويصر “العويس” على عدم تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، كما يحرص على تجنب أي عقوبات مالية من ناديه، عن طريق الاتصال بزملائه للتعرف منهم على مواعيد التدريبات، والحضور إلى النادي للتوقيع في كشوفات الحضور والانصراف لإثبات التزامه، قبل أن يجري حول الملعب للحفاظ على جاهزيته البدنية تحسبًا لأي ظرف.

ويحق للعويس التوقيع لأي نادي ابتداءا من شهر يناير المقبل دون الرجوع إلى الشباب.