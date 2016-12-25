اتحادي سابق: عودة النقاط المخصومة مسألة وقت

أكد جمال عارف، مدير المركز الإعلامي السابق بنادي الاتحاد، أن عودة النقاط المخصومة من نادي الاتحاد في قضية الأرجنتيني مانسو مسألة وقت.
ووجه “عارف” رسالة لكل من شمت وفرح في خصم الثلاث نقاط من العميد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، قائلا “يكرّسون ويضغطون على اتحاد القدم من خلال التهديد تارة وإدخال اتحادات خارجية تارة أخرى من أجل سحب نقاط الاتحاد، إلى هذا الحد ضاغطكم العميد !!”.
وأضاف “عارف”، “طايرين من الفرحة لسحب النقاط من الاتحاد .. عيشوا الفرحة بكل تفاصليها واستغلوا الوقت للانتشاء المؤقت … مسألة وقت وتعود النقاط والحق لأصحابه”.
وأعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم ،قرار سحب ثلاث نقاط من رصيد نادي الاتحاد بالدوري المحلي رسمياً، تنفيذاً لقرار الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”،على خلفية القضية المالية بين النادي الاتحادي واللاعب الأرجنتيني مانسو.
3 تعليقات
تحلم ياجمال عارف قال مسالة وقت هههههههههههههههههههههههههههههههههههه
تشغل العالم ولجان التحقيق وتمرمط بصاحب الحق ويضطر يوكل محامي وبعدين تقول آسف كنت امزح خذوا فلوسكم ورجعولي نقاطي …. فين نصرفها هذي
يا مسلم أشغلتونا بناديكم وربي ناديكم ( مضروبن جنبه ) أحمد ربك ما علقو مشاركات منتخبنا بسبتكم المره الأولى طردوكم من كاس أسياء وقلنا ممكن غلطه هذي المره الثانيه مخصومه نقاطكم
ما ألوم الفيفاء ( ديون النادي ملايين متراكمه .. رواتب اللاعبين الأجانب ساحبين عليهم .. وجماهيركم نظامهم يآ أفوز يآ آخرب المباره ) والأثبات لكلامي فوزكم في المباره الفتح والجنون الى حصل من لاعبينكم ومن جماهيركم لحظة الفوز على الفتح حسستونا خذيتو بطولة الدوري لسا يآ شاطر فيه دور ثاني والوعد نهائية الموسم .. أما لاعبكم كهربا ولبسه لطاقه خل نفسه مصخره الهلال كبير بتاريخه ..
تسجيل دخول
وطني حتى النخاع !