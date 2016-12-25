اتحادي سابق: عودة النقاط المخصومة مسألة وقت

معاذ محمود (صدى):

أكد جمال عارف، مدير المركز الإعلامي السابق بنادي الاتحاد، أن عودة النقاط المخصومة من نادي الاتحاد في قضية الأرجنتيني مانسو مسألة وقت.

ووجه “عارف” رسالة لكل من شمت وفرح في خصم الثلاث نقاط من العميد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، قائلا “يكرّسون ويضغطون على اتحاد القدم من خلال التهديد تارة وإدخال اتحادات خارجية تارة أخرى من أجل سحب نقاط الاتحاد، إلى هذا الحد ضاغطكم العميد !!”.

وأضاف “عارف”، “طايرين من الفرحة لسحب النقاط من الاتحاد .. عيشوا الفرحة بكل تفاصليها واستغلوا الوقت للانتشاء المؤقت … مسألة وقت وتعود النقاط والحق لأصحابه”.

وأعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم ،قرار سحب ثلاث نقاط من رصيد نادي الاتحاد بالدوري المحلي رسمياً، تنفيذاً لقرار الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”،على خلفية القضية المالية بين النادي الاتحادي واللاعب الأرجنتيني مانسو.