العمل تتخذ الإجراءات النظامية بحق منشأة أعلنت عن وظيفة قيادية للبناني

عادل الحربي (صدى):

اتخذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الإجراءات النظامية بحق منشأة خاصة، أعلنت عن وظيفة قيادية، مشترطة أن يكون لبناني الجنسية.

وقال “خالد أبا الخيل” المتحدث الرسمي للوزارة، أن فرق التفتيش بمدينة الرياض، تحققت من صحة إعلان تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، عن فرصة وظيفية قيادية، تستهدف وافد من جنسية عربية، مشيرا أنه تم ضبط المخالفة واتخاذ الإجراءات بحقها.

ودعا “أبا الخيل” عملاء الوزارة والمواطنين، بالتعاون، والإبلاغ عن مخالفات سوق العمل من خلال تطبيق “معًا” للرصد، أوالإبلاغ عن أي مخالفات عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحَّد 19911.