العمل تتخذ الإجراءات النظامية بحق منشأة أعلنت عن وظيفة قيادية للبناني

العمل تتخذ الإجراءات النظامية بحق منشأة أعلنت عن وظيفة قيادية للبناني
عادل الحربي (صدى):

اتخذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الإجراءات النظامية بحق منشأة خاصة، أعلنت عن وظيفة قيادية، مشترطة أن يكون لبناني الجنسية.

وقال “خالد أبا الخيل” المتحدث الرسمي للوزارة، أن فرق التفتيش بمدينة الرياض، تحققت من صحة إعلان تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، عن فرصة وظيفية قيادية، تستهدف وافد من جنسية عربية، مشيرا أنه تم ضبط المخالفة واتخاذ الإجراءات بحقها.

ودعا “أبا الخيل” عملاء الوزارة والمواطنين، بالتعاون، والإبلاغ عن مخالفات سوق العمل من خلال تطبيق “معًا” للرصد، أوالإبلاغ عن أي مخالفات عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحَّد 19911.




3 تعليقات


  1. @ الزعيم الملكي الهلالي57 @ [ عدد التعليقات: 709 ] 25/12/2016 في
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    1

    انا شغال في شركه نسما وشركائهم للمقاولات
    اغلب مدراءهم لبنانيين وأتراك اقل مؤظف فيهم يستلم راتب 40000 الف ريال

  2. الصراحه ماتزعل [ عدد التعليقات: 414 ] 25/12/2016 في
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    2

    حسبي الله عليهم

  3. الصراحه ماتزعل [ عدد التعليقات: 414 ] 25/12/2016 في
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    3

    حسبي الله عليهم
    طيب يوظفون مواطن والا مايصير
    حتى راتبه اكثر من راتب ولد ابو ساعه


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