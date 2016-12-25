لصوص مستشفى جازان في قبضة شرطة الرياض (صور)

سعيد العجل (صدى):

صرح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان انه في إطار التعاون المشترك بين شرط المناطق تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض بتوفيق من الله من الاطاحة بـ (5 ) جناة ( ثلاثة سعوديين ووافدين يماني وسوداني الجنسية ) تورطوا في سرقة أجهزة ومعدات طبية تقدر قيمتها بعدة بملايين من مستشفى جازان العام بتاريخ 20/3/1438.

وكانت الجهة المختصة بشرطة منطقة الرياض قد تلقت معلومات من شرطة منطقة جازان تشير الى سرقة أجهزة و معدات طبية من البرج الطبي التابع لمستشفى جازان العام ، وقيام احد الجناة سوداني الجنسية بتحميل المسروقات في شاحنة والتوجه بها الى مدينة الرياض .

على اثره قامت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة باتخاذ جملة من الاجراءات البحثية العاجلة بالتنسيق مع كافة الأجهزة المرتبطة بشرطة المنطقة ، أسفرت عن تحديد مكان تواجد المتهم السوداني وضبطه بعد تتبع الشاحنة، وبسماع اقواله اقر قيامه بتخزين المسروقات بمشاركة وافد يماني الجنسية وشخصين اخرين سعوديي باحد المستودعات بحي السلي ، ومن خلال كمين محكم تم القبض على جميع المتهمين داخل المستودع وعثر بحوزتهم على الأجهزة والمعدات الطبية المبلغ عن سرقتها.

تم التحفظ على المتهمين جميعا والمضبوطات رهن استكمال إجراءات تسليمهم للجهة الطالبه لإكمال اللازم بحقهم حسب الإختصاص .