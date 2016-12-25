بالفيديو.. لاعب يوفنتوس: حزين لما يحدث في سوريا وأسعى لرفع المعاناة عنهم

معاذ محمود (صدى):

أبدى الفرنسي باتريك إيفرا، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، تعاطفه تجاه ما يحدث في سوريا، بسبب المجازر التي ترتكب تجاه المدنيين والأطفال السوريين.

ونشر “إيفرا” فيديو له على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، وهو يوجه رسالة بمناسبة أعياد الميلاد، حيث ظهرت علامات الأسى عليه قائلا “بدلا من تمني عيد ميلاد سعيد لكم فقط، أتمنى أن نسهم في رفع المعاناة عن الجميع في سوريا.. أنا أشعر بالحزن بعد مشاهدة مقاطع فيديو لما يحدث لأطفال سوريا.. أنا أكره الحروب، وأدعو لجعل احتفال عيد الميلاد هو المساهمة في مساعدة الآخرين هناك”.

وأضاف لاعب يوفنتوس “نحن جميعا بشر ومن واجبنا أن نساعد بعضنا البعض.. معا يمكن ان نجعل هذا العالم أفضل، ومن يحتاج مني المساعدة فليطلبها على الفور”.