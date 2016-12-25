بالفيديو.. لاعب يوفنتوس: حزين لما يحدث في سوريا وأسعى لرفع المعاناة عنهم

أبدى الفرنسي باتريك إيفرا، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، تعاطفه تجاه ما يحدث في سوريا، بسبب المجازر التي ترتكب تجاه المدنيين والأطفال السوريين.
ونشر “إيفرا” فيديو له على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، وهو يوجه رسالة بمناسبة أعياد الميلاد، حيث ظهرت علامات الأسى عليه قائلا “بدلا من تمني عيد ميلاد سعيد لكم فقط، أتمنى أن نسهم في رفع المعاناة عن الجميع في سوريا.. أنا أشعر بالحزن بعد مشاهدة مقاطع فيديو لما يحدث لأطفال سوريا.. أنا أكره الحروب، وأدعو لجعل احتفال عيد الميلاد هو المساهمة في مساعدة الآخرين هناك”.
وأضاف لاعب يوفنتوس “نحن جميعا بشر ومن واجبنا أن نساعد بعضنا البعض.. معا يمكن ان نجعل هذا العالم أفضل، ومن يحتاج مني المساعدة فليطلبها على الفور”.
Instead of wishing you all a merry Christmas I wish you to keep all those suffering in Syria in your hearts and encourage you to make your gift this Christmas to help others. We are all the same and one on this earth and we have a duty to help each other. Together we can make this world a better place #syria #allepo #love #stopwar#innocent