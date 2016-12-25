أمير مكة : الانسان السعودي يجب ان يكون نموذجا يقتدى به

عطيه المالكي (صدى):

أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل ان مشروع المنطقة الثقافي الذي اطلق في نسخته الاولى تحت شعار ” كيف نكون قدورة ” وتشارك فيه 56 جهة حكومية واهلية يدعم فكرة الوسطية ويهدف الى بناء الانسان ثقافيا وفكريا ومعرفيا.

وقال الامير خالد الفيصل خلال استقباله في مكتبه بجدة امس الاحد رئيس واعضاء هيئة الصحافيين السعوديين ” ان امارة منطقة مكة المكرمة حرصت على تبني مشروع ثقافي فكري يهتم بانسان المنطقة ويعمل على محارية الافكار السلبية ويركز على تنمية وتعزيز الطاقات والقدرات وخلق مبادرات ومنافسات تهدف الى رفع مستوى الفكر لدى انسان المنطقة”.

وجدد امير منطقة مكة المكرمة التاكيد على ان المملكة العربية السعودية قامت منذ تأسيسها على القران والسنة دستورا ومنهجا، وان الانسان السعودي حباه الله بعدة مزايا ياتي في مقدمتها مجاورة البيت الحرام وخدمة قاصديه مايحتم عليه ان يكون انموذجا في التعامل والفكر.

وتطرق الامير خالد الفيصل الى تجربة الامارة وتبنيها لمركز التكامل التنموي حيث قال مخاطبا هيئة الصحافيين ” سعدت بحضوركم واطلاعكم على تجربة الامارة في مركز التكامل التنموي والذي بداناه بطرح فكرة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع التنمية مما اثمر عنه تنفيذ اكثر من 14 مشروعا تنمويا في مكة وجدة والطائف”.

واضاف ” لم يقتصر دور المركز على ذلك بل اسهم في تحويل عدد من المشاريع المتعثرة الى قابلة للتنفيذ، وهذا العمل بعد توفيق الله يدار من خلال شباب سعوديين مؤهلين اثبتو كفاءة عالية “.

وفي ذات السياق قدم مستشار امير منطقة مكة المكرمة الدكتور سعد بن محمد مارق، شرحا مفصلا لاعضاء هيئة الصحافيين السعودية عن مشروع مكة الثقافي الذي يطلق بمشاركة نحو 56 جهة حكومية وخاصة قدمت 202 مبادرة.

وأوضح الدكتور سعد مارق “تمت مناقشة الخطة التنفيذية للجهات واستعراض الجداول الزمنية لتنفيذها على مدى العام الحالي”.

وأضاف: “تم تعميم شعار (كيف نكون قدوة) على جميع القطاعات الحكومية والخاصة، في المنطقة عبر الوسائل الترفيهية، التعليمية، الثقافية، الاجتماعية، والرياضية”.

وتابع: “سيتم وضع مؤشرات نجاح للخروج بنتائج ملموسة للبرنامج مع نهاية العام الحالي ، إلى جانب تكوين لجنة إشراف متابعة لجميع الأنشطة والفعاليات في المنطقة للتأكد من استلهام الأنشطة العملية روح شعار البرنامج وهدفه الذي أطلق من أجله”.

وقال “مارق”: “سنعمل على تقييم وترشيح جميع الأنشطة والفعاليات المقامة في المنطقة عبر لجنة الترشيح لتحديد المبادرات المتميزة في تحقيق رؤية وأهداف الشعار، وتكريم المبادرات والفعاليات والأنشطة المتميزة التي ساهمت في بناء الإنسان، عبر تحقيق أهداف المشروع بطريقة عملية مثرية”.

وأضاف: “سيكون الملتقى بحسب توجيه أمير المنطقة بمثابة حلقة وصل بين الإمارة والجهات المشاركة في البرنامج ، وستسند إليه مهمة التنسيق بين الجهات، وتنظيم الفعاليات والأنشطة التي تعزز مفهوم برنامج “كيف نكون قدوة”.

وأشار إلى رفع تقرير دوري إلى أمير المنطقة يتضمن ما تحقق من نتائج، مع تجهيز موقع الكتروني للبرنامج يتضمن أيقونة لاستقبال الاقتراحات والأفكار، فضلاً عن إعداد الدليل التنظيمي للبرنامج بما يحقق النتائج المرجوة.

وكان الأمير خالد الفيصل قد أطلق برنامج “كيف نكون قدوة”، الذي يندرج تحت استراتيجية المنطقة في شق بناء الإنسان، وذلك بحضور مديري القطاعات الحكومية، ونخبة من الكتاب والمثقفين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

ويحقق البرنامج ، الهدف الثاني من أهداف الرؤية التنموية للمنطقة، ممثلا في الارتقاء بتنمية إنسان المنطقة ليبلغ وصف القوي الأمين، عن طريق دعم الجهود التنموية في منطقة مكة المكرمة، ثقافياً وفكرياً وتوعوياً واتصالياً وتنسيقياً، بجانب إشراك المجتمع المدني في تحليل المشكلات واقتراح المبادرات.

واطلع الوفد على استراتيجية وأهداف مركز التكامل التنموي بإمارة منطقة مكة المكرمة، التي تُسهم في تطوير العلاقة بين القطاعين الخاص والعام.

وقدّم المشرف العام على المركز الدكتور سعد مارق شرحاَ مُفصلاً عن المركز الذي تنطلق أعماله من رؤية ورسالة واضحة تتمثل في تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تنمية منطقة مكة المكرمة، إلى جانب استعراضه لمراقبة التنفيذ وأهم المحاور والأهداف الاستراتيجية عبر ثلاثة عناوين رئيسية بدءاً من متابعة تنفيذ المشاريع، وتذليل العقبات، وانتهاءً بتشجيع الاستثمار، ويشمل محور متابعة تنفيذ المشاريع تطوير مؤشرات قياس الأداء، ومتابعتها ومراجعة برامجها، فيما يشمل محور تذليل العقبات معالجة أسباب تأخير المشاريع والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة مع المستثمرين والعمل على تسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية الحكومية ، في حين يأتي محور تشجيع الاستثمار للتعريف بالفرص الاستثمارية ، ومراجعة المبادرات الاستثمارية للتأكد من جدواها، وتصنيف المشروعات ذات الأولوية طبقاً لمعايير اختيار المشاريع.